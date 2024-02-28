Покинуті речі у зруйнованому будинку у Лупаревому. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Село Лупареве на Миколаївщини не відчуло на собі жахи окупації, однак 9 місяців на лінії фронту залишили свій відбиток у пам'яті місцевих жителів. Випалені хати ще довго нагадуватимуть про жахи, які довелося пережити 37 мешканцям села, які залишалися у Лупаревому в найстрашніші дні першого року великої війни.

«НикВести» відвідали Лупареве та сусідні Лимани щоб показати, як це, жити в селі, коли через річку окупанти.

Тут не залишилося жодного уцілілого будинку. Кожне господарство відчуло на собі вплив російської агресії: від незначних подряпин на фасаді до вщент вигорівших осель, куди вже ніколи не повернуться люди.

Попри все жителі намагаються повернути собі нормальне життя, не опускають руки, роблять ремонти, працюють та чекають на перемогу.

— На зараз є більш нагальні питання ніж ремонт. Я думаю сьогодні ми усі допомагаємо чим можемо ЗСУ, у нас є питання більш значущі та серйозніші ніж ремонт. Перемога — найголовніше, — розповіла директорка лупарівської школи Валентина Кондратюк.

Зруйнований російським снарядом дім у Лупаревому. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Росіяни розбомбили фелюгу місцевого підприємця. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»