Власниця мережі магазинів професійного спорядження та екіпірування «Яшкіна» Тетяна Яшкіна відвідала Донецьку область та передала українським військовим допомогу на суму в 300 тисяч гривень.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається що, завдяки клієнтам збройових магазинів ЯШКІНА було зібрано 309 тисяч гривень. За ці кошти бійцям, що захищають Бахмут, придбали взуття, плитоноски, освітлення, одяг і багато інших важливих та потрібних речей.

24 лютого 2022 року стало межею для кожного з нас — Україна прокинулась від вибухів ракет та залпів артилерії. У наш дім прийшла війна! Сотні населених пунктів було зруйновано, мільйони людей втратили домівки, а по дорогах потягнулися багатокілометрові затори. Це стало горем, випробуванням та катарсисом для усього народу України. Саме під обстрілами з'явилось відчуття єдності та цілісності країни. Ми всі разом, як єдиний організм, здригались під бомбардуванням разом з Харковом, плакали з Бучею, палали з Маріуполем та стояли насмерть з Бахмутом. В горнилі цих емоцій з'явилось розуміння, що потрібно робити. Побачила шлях і Тетяна Яшкіна, засновниця мережі збройових магазинів ЯШКІНА. Поїхати або зупинити роботу? Це не її вибір! Боротися, допомагати людям та робити максимум для захисту країни — у цьому зараз полягає головне завдання української збройової баронеси!

Рішення, що наближають перемогу

Аутдор мережа ЯШКІНА охоплює південь країни та входить до ТОП-3 компаній на вітчизняному ринку зброї. З окупацією Херсону було втрачено найбільший магазин мережі, а у Тетяни остаточно сформувався план дій — збір коштів на ЗСУ. Але це єдиний збір в Україні, де той, хто донатить, отримує подарунок за 65000 грн — карабін Anderson AM-15, розроблений на базі AR-15.

Детальніше про гвинтівку можна дізнатися тут https://youtu.be/ZV8qPuCBvRM

Як працює такий збір? Спеціально для нього розроблено фірмову наліпку, яку можна купити онлайн. Меж покупців проводиться конкурс — переможець отримує карабін, а всі кошти за наліпки витрачаються на допомогу ЗСУ. Тетяна Яшкіна вже подарувала 7 гвинтівок, в відео з кожним переможцем конкурсу можна подивитись на офіційному YouTube ЯШКІНА.

Наприклад, ось один з відеозвітів нагородження переможців конкурсу "хочу наліпку" https://youtu.be/Sk_b_vKs4nU. Завдяки цьому збору відправлено допомоги на 700000 грн бійцям у Миколаєві, Херсоні та Бахмуті. За таку потужну активність Тетяна передає слова подяки та пошани друзям, клієнтам своєї мережі магазинів та усім небайдужим, хто доєднався! Єдність українського народу не має рівних та здолає будь-якого ворога!

Відеозвіт поїздки у Бахмут https://youtu.be/c0IIWqU3jmM

Відеозвіт поїздки у Херсон https://youtu.be/WGAcaLkyIjI

Збір коштів і відправка допомоги на фронт продовжується, тому саме зараз час приєднатися для тих, хто ще не встиг!

Разом переможемо!

Наші хлопці на фронті все ще потребують допомоги, тому мережа ЯШКІНА продовжує працювати у максимальному режимі. Відкриваються нові магазини, а для бажаючих увійти до великої зброярської родини розроблена франшизна система. Тепер кожен може не просто задонатити, а й відкрити власний магазин ЯШКІНА у своєму місті! Це допоможе в ЗСУ, і Україні у цілому, а дізнатися подробиці можна за посиланням https://youtu.be/wEd7oZ3QPAM

Також фірмова наліпка замінена на унікальний шеврон ЯША, який також можна замовити онлайн, тим самим відправивши гроші українським воїнам.

Попереду ще багато справ, адже війна не закінчена, а після неї потрібно відбудувати цілу країну. Інакше, ніж разом, зробити це не вдасться. Тому єднаймося та плануємо, щоб стати незламними! Стоїмо, доки земля здригається під ногами від вибухів! Подаємо руку ближньому, навіть якщо земля палає під ногами! Разом ми можемо все і Тетяна Яшкіна кожен день доводить це власним прикладом!