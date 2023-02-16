Олександр Сагайдак під час затримання працівниками СБУ

Наразі розслідування справи за підозрою в держзраді директора міського комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба» Олександра Сагайдака знаходиться на фінальній стадії.

Про це повідомляють «НикВести».

Під час пресконференції, яка відбулась 15 лютого, очільник Миколаївської обласної прокуратури Дмитро Казак повідомив, що обвинувальний акт стосовно керівника комунального підприємства буде передано до суду у березні.

— Задавалось питання з приводу одного з комунальних підприємств. Особу затримано, обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У лютому, або уже в березні ми скеруємо обвинувальний акт, тому що там уже на фінальні стадії знаходиться (розслідування, - прим.), - сказав Дмитро Казак.

Як відомо, за рік з початку повномасштабного вторгнення Росії, в Миколаївській області зафіксовано чотири факти державної зради та допомоги ворогу серед представників місцевої влади.

Олександр Сагайдак був затриманий у жовтні 2022 року під час наради у міській раді Миколаєва. Служба безпеки України відзвітувала, що директор комунального підприємства займався організацією потужної агентурної групи спецслужб РФ.

«Встановлено, що зловмисник «здавав» ворогу персональні дані військовослужбовців Збройних Сил України, СБУ, співробітників Національної поліції і обласної прокуратури. Також передавав рашистам списки загиблих українських захисників. Крім цього, посадовець-зрадник збирав розвіддані про дислокацію і маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону», — йшлося у повідомленні СБУ.

Іншим його завданням було «інформувати» агресора про роботу об'єктів критичної інфраструктури Миколаєва та інші закриті питання, які обговорювались під час нарад у міськраді.

Олександру Сагайдаку інкримінують злочин, передбачений частиною 2 статті 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.