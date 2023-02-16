У 2022 році, за час повномасштабної війни, яка розпочалась 24 лютого минулого року, на Миколаївщині зареєстровано 410 кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної прокуратури Дмитро Казак під час свої пресконференції у вівторок, 15 лютого, повідомляють «НикВести».

Він зазначив, що протягом 2021 року було вчинено 9 таких правопорушень.

— На відміну від 2021 року, у нас спостерігається логічне збільшення кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки. Їх було вчинено у 2021 році 9, а минулого року зареєстровано 410 кримінальних правопорушень, - сказав Дмитро Казак.

При цьому, Миколаївська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у 275 кримінальних правопорушеннях у сфері нацбезпеки. Розслідування ведуть кілька органів: 198 справ — СБУ, 53 — Національна поліція, 24 — ДБР.

Він зазначив, що з цих 410 зареєстрованих кримінальних правопорушень три стосуються дій, спрямованих на захоплення державної влади, 74 — посягання на територіальну цілісність та недоторканість країни, три — фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміна меж територіального або державного кордону України, 60 кримінальних правопорушень за статею «державна зрада», колабораціонізм — 81 провадження, пособництво державі-агресору — сім кримінальних правопорушень, чотири диверсії, шпигунство — одне правопорушення, перешкоджання законній діяльності ЗСУ — 11 правопорушень, несанкціоноване поширення інформації, коригувальники — 31 кримінальне правопорушення.

— Крім того, окремо від цієї кількості потрібно звернути увагу на факти глорифікації — це 436 стаття з позначкою 2, таких кримінальних правопорушень зареєстровано 256, - зазначив Дмитро Казак.

Протягом 2022 року за статтею 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність) СБУ скерувала 2 кримінальних провадження, «державна зрада» скеровано 12 справ (10 з обвинувальним актом, 2 з клопотанням про звільнення), колабораціонізм — 18 кримінальних проваджень, одна диверсія, несанкціоноване поширення інформації — 14 і глорифікація — 57 кримінальних проваджень.

Він також повідомив, що за минулий рік на Миколаївщині зареєстровано 2075 справ за фактами порушення законів та звичаїв війни.

— Кримінальних правопорушень проти безпеки миру, людства та міжнародного правопорядку, було раніше нуль, тому що це спецфічне кримінальне правопорушення, а у минулому році було зареєстровано 2075 кримінальних правопорушень, із них на частиною другою, там де є смерть, 220 правопорушень, - сказав Дмитро Казак.

Прокурор Миколаївської області повідомив, що спостерігається також збільшення кількості кримінальних правопорушень, вчинених умисних убивств з 58 до 60, та тяжких тілесних ушкоджень з 44 до 63.

При цьому, у 2022 році зменшилась кількість злочинів проти власності.

— На відміну від 2021 та інших років, у криміногенному плані було змінена структура, оскільки раніше превалювали кримінальні правопорушення у злочинах проти власності. Показник цей складав понад 50%, від 50 до 60. У 2022 році цей показник склав 35%. Злочинів проти власності було зареєстровано чотири тисячі у 2022 році проти 6 тисяч у 2021 році. Зменшення приблизно на 33%.

У минулому році зафіксовано:

Крадіжок 2400 проти 4000 у 2021 році;

Грабежів 64 проти 133;

Разбоїв 8 проти 20;

Вимагань 9 проти 22;

Угонів 50 проти 90;

Дорожньо транспортних пригод з потерпілими 220 проти 305, з них зі смертельними наслідками 46 проти 54.

Раніше повідомлялось, що за минулий 2022 рік на Миколаївщині до суду було скеровано 57 обвинувальних актів у справах щодо зрадників.