Росіяни уночі атакували Україну дронами та ракетами, більшість із яких знищила ППО. Є влучання на Півночі та Заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Як повідомили у командуванні Повітряних сил, під час нічної ракетної атаки росіян протиповітряна оборона збила 16 ракет. Загалом ворог випустив по обʼєктах критичної інфраструктури 32 крилаті ракети повітряного і морського базування.

Окупанти дещо змінили тактику, тепер вони проводять активну розвідку, застосовуючи фальш-цілі. Утім ППО впоралася з більшістю ворожих ракет та БпЛА, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

У Львівській області зафіксували удар по обʼєкту критичної інфраструктури. Постраждалих та жертв внаслідок атаки немає, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Рятувальники загасили пожежу на місці влучення.

Нагадаємо, війська РФ впродовж доби 54 рази обстріляли Херсонську область, дві людини загинули, троє поранені.