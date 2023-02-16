Вночі, 16 лютого, російський корабль із акваторії Чорного моря випустив вісім ракет типу «Калібр». Сили ППО збили всі вісім ракет, шість – над Миколаївською областю та дві – над Херсонською областю.

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім з посиланням на інформацію оперативного командування «Південь».

Водночас на території Миколаївської області влучань не зафіксовано.

Повітряне командування ЗСУ уточнило, що вночі ППО знищила 16 із 32 ворожих ракет.

Росіяни застосували 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Каспійського моря, 8 крилатих ракет «Калібр» із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22М3 з району Курська та дві керовані авіаційні ракети Х-59 із двох літаків тактичної авіації Су-35 із району Мелітополя.

Знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» і дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Нагадаємо, росіяни уночі атакували Україну дронами та ракетами, більшість із яких знищила ППО. Є влучання на Півночі та Заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.