Російські окупанти продовжують наступ на пʼяти напрямках східного фронту, але ЗСУ відбивають атаки противника.

Про це повідомили в Генштабі.

Зусилля росіян зосереджені в районах Купʼянська, Бахмуту, Авдіївки, Марʼїнки та Вугледару.

Минулої доби ЗСУ відбили атаки ворога в районах понад 15 населених пунктів — йдеться про Білогорівку та Серебрянське лісництво Луганської області, а також Федорівку, Бахмут, Диліївку, Авдіївку, Водяне, Першотравневе, Марʼїнку, Новомихайлівку, Вугледар, Пречистівку та Новосілку Донецької області.

Українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також пʼять ударів по позиціях зенітних ракетних комплексів.

Нагадаємо, вночі, 16 лютого, російський корабль із акваторії Чорного моря випустив вісім ракет типу «Калібр». Сили ППО збили всі вісім ракет, шість – над Миколаївською областю та дві – над Херсонською областю.