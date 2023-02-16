Поблизу окупованого Луганська знайшли нове поховання, ймовірно, найманців російської «ПВК Вагнера».

Про це пише «Русская служба Би-би-си».

Повідомляється, що 42 свіжі могили чоловіків виявили на кладовищі біля селища Кіровка. Місцеві розповіли, що могили ніхто не відвідує, і ніхто з похованих їм не знайомий.

— Виданню вдалося знайти у відкритих джерелах згадки про 37 чоловіків, дані яких збігаються з написами на могильних табличках: 35 із них були росіянами, один — громадянином Білорусі, ще один народився в Узбекистані. На сайтах російських судів викладені судові вироки щодо 20 осіб, які є повними тезками похованих біля Луганська. Усі вони мали зараз відбувати покарання у місцях позбавлення волі, – повідомляють журналісти.

Журналісти звʼязалися з родичами трьох похованих, які підтвердили, що загиблі укладали контракт із «вагнерівцями».

Видання зазначає, що поховання під Луганськом — це вже третє кладовище, де виявляють десятки могил увʼязнених, які воювали в Україні у складі «ПВК Вагнера». У грудні в станиці Бакинська Краснодарського краю було виявлено 47 могил засуджених.

Лише за два місяці кількість поховань збільшилася вшестеро — до кінця січня могил загиблих увʼязнених стало вже 270. На кожній лежить вінок із червоно-чорно-жовтою емблемою, що зустрічається на нашивках і прапорах «ПВК Вагнера».

На початку лютого жителі підмосковного селища Фряново виявили в сусідньому селищі нову цвинтарну алею з 22 могил. На кожній лежали такі ж червоно-чорно-жовті вінки, як у станиці Бакинській. Пізніше сам засновник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин підтвердив, що цвинтар у станиці Бакинській Краснодарського краю належить його приватній військовій компанії.

6 лютого 2023 року Верховна Рада України визнала «ПВК Вагнера» та всі інші російські приватні військові компанії терористичними організаціями.