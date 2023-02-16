Впродовж минулої доби, 16 лютого, російські окупанти втратили 690 своїх військових, гелікоптер та 6 танків.
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, втрати ворога з 24 лютого 2022 року по 16 лютого 2023 орієнтовно склали:
Нагадаємо, російські окупанти продовжують наступ на пʼяти напрямках східного фронту, але ЗСУ відбивають атаки противника.
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Впродовж минулої доби, 16 лютого, російські окупанти втратили 690 своїх військових, гелікоптер та 6 танків.
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, втрати ворога з 24 лютого 2022 року по 16 лютого 2023 орієнтовно склали:
Нагадаємо, російські окупанти продовжують наступ на пʼяти напрямках східного фронту, але ЗСУ відбивають атаки противника.