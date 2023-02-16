Росіяни почали штрафувати на окупованих територіях України батьків дітей, які навчаються в українських школах.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

— Українські діти на тимчасово окупованих територіях продовжують навчатись в школах онлайн, але росіяни намагаються силою припинити це й загнати школярів до осередків пропаганди, – йдеться у повідомленні.

Так, на тимчасово окупованих територіях створили «комісії у справах неповнолітніх», які за допомогою фейкових судів, виписують батькам штрафи за навчання дітей в українських школах.

Комісії влаштовують рейди, особливо за місцями проживання дітей, які пропускають багато занять в «російських школах». Під час перевірок окупанти приділяють увагу ноутбукам, планшетам, через які можуть вчитися діти.

Нагадаємо, російські військові повністю відключили інтернет на захопленій частині Луганської області. У школах окупанти масово перевіряють смартфони дітей.