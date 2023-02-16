Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової державної адміністрації Віталій Кім у Telegram .

Жителі Миколаєва, які постраждали внаслідок ракетного удару 31 грудня 2022 року, отримали одноразову виплату, в якості «моральної компенсації» від влади.

— Жителі Миколаєва, які постраждали внаслідок ракетного обстрілу міста 31 грудня 2022 року, отримали допомогу, про яку казав раніше, – написав Кім.

За його словами, 26 постраждалим сім’ям здійснено виплату одноразової грошової допомоги на загальну суму 336,5 тисяч гривень.

Нагадаємо, що 31 грудня, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім дав доручення надати разову допомогу всім жителям Миколаївської області, кому зіпсували окупанти Новий рік.

— Усіх, хто постраждав (або його майно) від сьогоднішніх обстрілів. Робіть підтверджуючі фото. Допомога не буде компенсацією матеріальною, а більше компенсацією моральною, – написав він раніше.

Як повідомлялося, 31 грудня о 14:00 Миколаїв російські війська також обстріляли Миколаїв, зруйнувавши 2 житлові будинки. Також внаслідок обстрілу сталася пожежа на території гаражного кооперативу.