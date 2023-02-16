Російські війська масовану атаку до річниці повномасштабного вторгнення. Втім, Україна до цього готова.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телеканалу «Ми-Україна», пише РБК-Україна.

— Ми з вами починали говорити, що вони готуються і будуть намагатися 23-24 лютого зробити ще одну спробу масованої атаки. До цього треба спокійно ставитися. Ми до цього готові. Я думаю, що ми вже розуміємо, що таке атаки, після того, як «приймали» за один день 115-120 ракет. Впораємося і з цим днем. Так, буде важко, але ми все пройдемо, – розповів Данілов.

Нагадаємо, що росіяни вночі завдали масованого удару по Україні. Ворог випустив БПЛА та ракети. Всього, за даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, було запущено ж росіянами 36 ракет, з них 16 вдалося збити.

Крім того, російський корабель з акваторії Чорного моря випустив вісім ракет типу «Калібр». Сили ППО збили всі вісім ракет, шість – над Миколаївською областю дві – над Херсонською областю.