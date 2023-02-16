На території Миколаївської області зафіксували дрон «невідомого походження». Його вивченням вже займається Головне управління розвідки Міноборон України.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

— На Миколаївщині приземлили чи приземлився сам дрон невідомого походження. Я його бачив. Дуже схоже, що він не російський. Зараз Головне управління розвідки з'ясовує цю інформацію, – сказав він.

Варто зазначити, що наприкінці 2022 року Іран переправив до Росії партію бойових безпілотників далекого радіусу дії, повідомляє британська газета Guardian із посиланням на власні джерела. За даними видання, йдеться не про дрони-камікадзе «Шахед», а про складніші безпілотні апарати, які дозволяють завдавати ракетних ударів з великої відстані.

Нагадаємо, росіяни уночі атакували Україну дронами та ракетами, більшість із яких знищила ППО. Є влучання на Півночі та Заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Вночі, 16 лютого, російський корабль із акваторії Чорного моря випустив вісім ракет типу «Калібр». Сили ППО збили всі вісім ракет, шість – над Миколаївською областю та дві – над Херсонською областю.