Американський журнал Time розмістив на обкладинці фото Ольги Меняйло із підвалу місцевої школи села Ягідне Чернігівської області, де російські окупанти майже місяць примусово утримували понад 360 людей.

Про це йдеться на сайті видання.

Журнал нагадав, що 3 березня 2022 року окупанти увійшли у село, де вони вигнали жителів з їхніх домівок до підвалу. До свого відходу росіяни утримували у підвалі практично все населення села, зокрема дітей та літніх.

— Там було настільки тісно, що спати доводилося сидячи. Люди мусили самі дбати про те, як прогодуватися, а вночі замість туалету мали одне відро на кожні п’ятдесят осіб. Підвал не провітрювався, й від браку кисню найстарші божеволіли і помирали. Росіяни не дозволяли ховати померлих одразу, а коли нарешті дозволили, то обстріляли похорон, – йдеться у матеріалі.

Time опублікував спогади тих, хто пережив утримування у підвалі.

— Ув’язнення людей у підвалі в Ягідному дає уявлення про мікрокосм садизму, який створили окупанти. Кільком із тих, які вижили, на думку спадає концентраційний табір, – пише журнал.

Як повідомляла раніше Чернігівська обласна прокуратура, російські військові утримували людей у підвалі з 3-го по 31 березня 2022 року. У приміщенні площею 197 квадратних метрів майже місяць перебувало 368 потерпілих, з яких 69 дітей. Наймолодшій дитині було півтора місяця, а найстаршому за віком заручнику – 93 роки.

Фактично людей, які утримувалися у підвалі, використовували як живий щит, оскільки приміщення школи було «штабом» окупантів, зазначає прокуратура.

Через нелюдські умови утримання – відсутність достатнього простору, належних санітарних умов, доступу до повітря, їжі, води – померли 10 людей похилого віку.

Нагадаємо, у звільненій Снігурівці, що на Миколаївщині, виявили тіла 27 людей, які загинули під час окупації міста російськими військовими.