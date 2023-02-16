Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що незабаром будуть результати українських сил на південному напрямку. Це, зокрема, стосується Херсонської області та Кінбурнського півострова.

Про це він сказав 16 лютого в ефірі 24 телеканалу, відповідаючи на питання журналіста щодо ситуації на Кінбурнській косі та в Очакові.

— Присутні (російські військові на території Кінбурнської коси, – прим.), ведуться обстріли (окупантами по території Очакова, – прим.). Останній раз це було вчора. Тобто сьогодні вночі було тихо. Але зазначу, що ми працюємо над південним напрямком, працюємо з адміністрацією Херсонської області. Не буду казати строки, але незабаром будуть результати, і росіяни це відчують значно, – повідомив Віталій Кім.

Нагадаємо, в українській розвідці натякнули, що звільнення Кінбурнської коси від російських окупантів можна очікувати вже влітку 2023 року.

Раніше в оперативному командуванні «Південь» повідомляли, що жодна зі сторін не має абсолютного контролю над Кінбурнською косою та островами, що поблизу Херсона. Бойова робота продовжується.

Однак пізніше стало відомо, що коса наразі більше знаходиться під контролем окупантів. Щодо херсонських островів, то постійного контролю однієї зі сторін над ними немає. Водночас відомо, що окупанти продовжують щодня обстрілювати з артилерії Очаківську громаду.

Також військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, що на Кінбурнській косі в окупантів склалася «суїцидальна патова ситуація». Він прогнозує, що невдовзі на там може статися ще один «жест доброї волі» росіян.

Як відомо, у Миколаївській області залишаються окупованими всього три населені пункти, які знаходяться на території Кінбурнської коси. Наразі Сили оборони України продовжують бойову роботу щодо звільнення цієї території, військова операція проводиться у режимі тиші.

Нещодавно очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що звільнення Кінбурнської коси – це питання часу, «ще й не дуже великого». Це також підтвердила спікер Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Наразі Збройні сили продовжують завдавати вогневого ураження по окупантам на півострові. Зокрема, українські захисники вразили район зосередження живої сили, озброєння та техніки росіян на Кінбурнській косі, а також знищити там російських загарбників та ворожу техніку.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують обстрілювати та мінувати заповідну територію Кінбурнського півострову. Майже щоденно на мінах там підриваються дикі тварини, є випадки й людських жертв. Про це йдеться у статті «НикВести» «На межі знищення: Як заповідна Кінбурнська коса потерпає від дій окупантів».