З початку повномасштабної війни з Україною Росія в 100 разів збільшила витрати на державні символи.

Про це повідомляє російське видання «Верстка» в Telegram.

Зазначається, що з 24 лютого 2022 року російські регіони виділили понад 1 мільярд рублів на закупівлю державних символів країни – різних прапорів, флагштоків і гербів.

Як підрахувала «Верстка» на основі даних порталу держзакупівель РФ, це в 100 разів більше за аналогічний показник позаминулого року.

Загалом за рік війни розмістили понад 80 подібних тендерів, значну частину з яких – у рамках федерального проєкту «Патріотичне виховання громадян РФ».

Символи призначені для освітніх установ по всій країні, а також в окупованому Криму. З 1 вересня 2022 року російські школи – за аналогією з американськими – зобов'язали починати навчальний тиждень із церемонії підняття державного прапора і виконання гімну.

Нагадаємо, російські військові повністю відключили інтернет на захопленій частині Луганської області. У школах окупанти масово перевіряють смартфони дітей.