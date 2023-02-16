Нічна атака Росії ракетами та дронами не призведе до необхідності обмежувати споживання електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго.

Зазначається, що споживання електроенергії дещо підвищилось порівняно з учорашнім днем.

— Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже п’яту добу поспіль і сьогодні наразі теж не прогнозується. Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття наявного споживання, – зазначили в Укренерго.

Наразі в Україні працюють всі види електростанцій, теплова та гідрогенерація забезпечують покриття пікового споживання у ранкові та вечірні години. Імпорт електроенергії знижується в результаті стабілізації електропостачання в країні.

Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились. Але при зростанні споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання проводяться відповідно до графіка у Дніпропетровській області.

В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є мережеві обмеження. Повертається до активної роботи бізнес, тому для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень.

— Нагадуємо, що понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі й знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вночі, 16 лютого, російський корабель з акваторії Чорного моря випустив вісім ракет типу «Калібр». Сили ППО збили всі вісім ракет, шість – над Миколаївською областю та дві – над Херсонською областю.