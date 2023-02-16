Фото з місця ДТП, 5 грудня 2020 року, фото Новини-N

Обвинувальний акт щодо Владислава Аршинова та Олексія Калашнікова через смертельну дорожно-транспортну пригоду на проспекті Богоявленському в Миколаєві, яка сталася у грудні 2020 року, уже направлено до суду.

Про це повідомляють «НикВести».

15 лютого під час пресконференції очільник Миколаївської обласної прокуратури Дмитро Казак повідомив, що до суду скеровано обвинувальні акти відносно водія та іншого фігуранта справи щодо ДТП.

— Відносно водія, який вчинив кримінальне правопорушення, обвинувальний акт скеровано до суду. Його винуватість підтверджується відповідними експертизами. Відносно іншого фігуранта, який був в машині під час вчинення ДТП, також скеровано обвинувальний акт до суду, а саме за фактом допущення до керування транспортним засобом особи, яка перебуває у стані алкогольного сп’яніння та не має право керувати транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, стаття 287 Кримінального кодексу України, - сказав Дмитро Казак.

Наступне засідання суду по даній справі призначено на 24 березня.

За інформацією «НикВести», обвинувачення висунуто Владиславу Аршинову, який був за кермом автомобіля, та Олексію Калашнікову, якому належав автомобіль.

Як відомо, на початку грудня 2020 року на перетині вулиці Південної та проспекту Богоявленського в Миколаєві зіткнулися автомобілі Тoyota Land Cruiser та ВАЗ-2105. Внаслідок чого «Жигулі» вилетіли на зупинку, а його водій помер на місці аварії. Пізніше стало відомо, що автомобіль Toyota Land Cruiser записаний на екс-депутата Новоодеської райради Володимира Калашнікова та його сина — Олексія. Через три місяці, 25 лютого, поліція повідомила про підозру одного із фігурантів — Владислава Аршинова.

Підозрюваний у скоєнні аварії на Богоявленському проспекті в Миколаєві, в якій загинула людина, Владислав Аршинов заявив, що за кермом Тoyota Land Cruiser в момент того, що сталося, знаходився його товариш Олексій Калашніков .

У свою чергу, Олексій Калашніков під час засідання суду у вересні 2021 року заявив, що його викрали разом з машиною та він був у непритомному стані під час скоєння ДТП.