Суд у Хорватії відмовив п’ятьом уродженцям російського регіону Чечні у статусі політичних біженців та наданні міжнародного захисту. Тепер вони можуть бути депортовані назад до Росії, повідомив проєкту Радіо Свобода Кавказ.Реалії представник «Асамблеї чеченців Європи» Іса Дадуєв.

— Перекладачі, які брали участь у суді, розповіли, що відмова була винесена без будь-яких доказів і заснована на одних лише припущеннях, що претенденти на захист є ісламістськими екстремістами. Дуже упереджене рішення, – сказав Іса Дадуєв.

Уродженці Чечні, які перебувають у Хорватії, заявили серед причин еміграції, зокрема, небажання брати участь у війні Росії проти України. Зараз вони залишаються в центрі для мігрантів, звідки їх можуть випустити як для проїзду в іншу країну, так і депортувати до Росії. Наразі остаточне рішення хорватської влади з цього питання невідоме.

На початку листопада у Хорватії затримали кілька десятків уродженців Чечні – вони скаржилися на примус підписати відмову від заяв на притулок. Затримані виїхали з Росії через Туреччину та приїхали до Хорватії транзитом, маючи намір вирушити звідти до інших країн Європи. Тоді після публікацій у ЗМІ омбудсмен Хорватії Тіна Шимонович-Айнвальтер заявила про перевірку законності затримання уродженців Чечні та планів на їхнє видворення. Також на ситуацію звернули увагу хорватські правозахисники.

У грудні «Асамблея чеченців Європи» заявила, що одного з чеченських біженців побили хорватські поліцейські в аеропорту. Після цього потерпілого відправили до табору для мігрантів, де кілька днів тримали в одиночній камері. Правозахисники опублікували фотографії зі слідами побоїв, ім’я біженця не називають. Влада Хорватії інформацію про побиття мігранта з Чечні не коментувала.

З січня цього року Хорватія увійшла до Шенгенської зони. Наприкінці минулого року, коли уродженців Чечні затримали в країні, прикордонний контроль між Хорватією та сусідніми країнами ЄС ще зберігався.

Низка країн ЄС раніше заявляла, що саме по собі бажання уникнути мобілізації не може бути підставою для надання російським громадянам статусу біженця.