Японія висловила протест Росії через військові навчання біля спірних островів поблизу японського регіону Хоккайдо.

Про це заявив у понеділок генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно, передає Укрінформ.

«Токіо висловив протест Росії через її військові навчання навколо спірних островів поблизу японського Хоккайдо. Мацуно також сказав, що Росія повідомила Токіо про проведення ракетних навчань навколо спірних островів 18-22 квітня», — йдеться у повідомленні.

Міністерство оборони Росії 14 квітня оголосило про приведення у вищий ступінь бойової готовності Тихоокеанського військово-морського флоту в рамках раптової перевірки.

Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що Кремль, імовірно, має намір використовувати перевірки боєготовності Тихоокеанського флоту, щоб спробувати стримати подальшу підтримку Японією України напередодні зустрічі G7 19-21 травня, йдеться у звіті. Однак в ISW вважають, що російські військові зараз не в змозі загрожувати Японії.

Нагадаємо, японський уряд надасть Україні грантову допомогу на суму 400 мільйонів доларів у межах Програми екстреного відновлення «Фаза 2» та ще 70 мільйонів доларів через механізм Програми розвитку ООН.