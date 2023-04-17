|Швидкість вітру:
|3.2 м/с
|Схід сонця:
|06:01
|Захід сонця:
|19:41
|Температура завтра:
|+18 C°
|Швидкість вітру:
|3 м/с
|Схід сонця:
|06:01
|Захід сонця
|19:53
|Температура завтра:
|+15 C°
Народний депутат України Артем Чорноморов розказав про те, чому Верховна Рада має затвердити законопроект №7588, який забезпечить ефективне використання земель фізичними особами та суб'єктами державного сектору економіки.
Про це політик написав у своєму блозі на ЛІГА.net.
Він зазначив, що в Україні 728 тисяч гектарів землі належать держпідприємствам.
— З них 465,3 тис. гектарів належить Національній академії аграрних наук (НААН) і має використовуватися у цілях науки, досліджень і новацій, але на практиці 90% цих земель використовується в тіньових схемах. Національна академія аграрних наук України – державна організація, яка живе на бюджетні гроші. У її складі дослідні станції, наукові центри, інститути та господарства. Втім, за останні роки в інформаційному просторі все частіше лунають заяви про те, що НААН давно перестала генерувати реальні інновації для українського агросектору та стала чи не головним об’єктом корупційних скандалів, — пише Артем Чорноморов.
Незаконний розподіл та використання земель, спільна діяльність з приватними структурами в формі прихованих орендних відносин та прихована реалізація частини зібраного урожаю, – усім цим грішить аграрна академія, завдаючи мільярдних збитків Державі. Підприємства, що перебувають у віданні Академії аграрних наук України, отримують бюджетне фінансування на розвиток науки та передових технологій у сільському господарстві.
— Насправді ж, більшість з них є збитковими, значна частина техніки розпродана або банально вкрадена, а кількість працівників постійно скорочується. Не зайвим буде згадати про корупційний скандал на ДП «ДГ «Зорі над Бугом» на моїй рідній Миколаївщині, - зазначив Артем Чорноморов.
За його словами, на сьогодні рівень ефективності використання земель сільськогосподарського призначення державної власності залишається незадовільним. Попри те, що у постійному користуванні державних підприємств, установ та організацій перебувало близько 3,2 млн га сільськогосподарських земель (тобто близько 7,5% від їх загальної площі), питома вага чистого доходу (виручки) від реалізації продукції за даними Мінекономіки у 2020 році становила лише 3,3 %.
— Таким чином, сільськогосподарське землекористування підприємств державного сектору економіки принаймні у 2,3 раза менш ефективне, ніж мало б бути при наявних площах використовуваних земель та виходячи із середнього рівня виручки по галузі, - констатує Артем Чорноморов.
Крім того, зазначає він, державні підприємства використовують земельні ділянки на праві постійного користування землею. Вказане право як інститут існує ще з радянських часів. Фактично, воно дозволяє відповідним суб’єктам мінімізувати плату за землю, оскільки постійні користувачі сплачують за використання належних їм земельних ділянок державної власності земельний податок (не більше 1% від нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь), а не орендну плату (яка при визначенні орендаря на земельних торгах перевищує 20% від нормативної грошової оцінки земель). Це суттєво зменшує можливі надходження до місцевих бюджетів та впливає на добробут місцевих громад.
Існує чимало проблем у користуванні земельними ділянками на праві постійного користування юридичними особами державного сектору економіки. Дуже поширеним явищем в Україні є укладення «квазідоговорів оренди землі» під виглядом договорів про спільну діяльність, спільний обробіток, інвестиційних договорів, які фактично є прихованими договорами оренди. Обсяг земель, які належать таким підприємствам на праві постійного користування, є досить значним. Однак матеріально-технічна база цих підприємств залишає бажати кращого, і часто єдиним їх реальним активом є земля. Проте усі вказані договори укладаються і виконуються «в тіні», кошти від «орендної плати» часто сплачуються готівкою керівництву підприємств, бюджети не одержують коштів з оподаткування вказаних операцій.
— Для того, щоб така проблема не розросталася, тобто не збільшувалося кількості постійних користувачів сільськогосподарських земель, пропонується встановити заборону на передачу земельних ділянок державної та комунальної власності у постійне користування для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, - пише Артем Чорноморов.
Метою даного законопроєкту є підвищення ефективності використання одного з найцінніших ресурсів держави – земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які перебувають у постійному користуванні державних підприємств, установ, організацій, закладів освіти, задля формування законодавчих передумов для подолання наявних загроз продовольчій безпеці нашої держави.
Завдання законопроєкту полягають у розширенні площ сільськогосподарських угідь, залучених для легального сільськогосподарського використання та вирощення сільськогосподарської продукції, у виведенні із тіньового обробітку значних масивів орних земель, у суттєвому збільшенні бюджетних надходжень від користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності.
Основними положеннями проекту закону пропонується:
1) визнати забезпечення ефективного використання земель сільськогосподарського призначення державної власності одним із принципів земельного законодавства;
2) передавати в оренду для сільськогосподарського використання на конкурентних засадах (земельних торгах) земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, які перебувають у постійному користуванні державних підприємств, установ, організацій, закладів освіти та тимчасово не використовуються ними у сільськогосподарській науково-дослідній та навчальній діяльності.
Зокрема, підлягатимуть передачі в оренду:
3) визначити порядок передачі зазначених земельних ділянок в оренду.
Зокрема, передбачається:
4) визначити особливі умови оренди зазначених земельних ділянок:
5) передбачити спрямування частини орендної плати постійним землекористувачам, їх уповноваженим органам управління для використання, зокрема, на проведення науково-дослідної та навчальної діяльності та розширення матеріально-технічної бази.
|
Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Народний депутат України Артем Чорноморов розказав про те, чому Верховна Рада має затвердити законопроект №7588, який забезпечить ефективне використання земель фізичними особами та суб'єктами державного сектору економіки.
Про це політик написав у своєму блозі на ЛІГА.net.
Він зазначив, що в Україні 728 тисяч гектарів землі належать держпідприємствам.
— З них 465,3 тис. гектарів належить Національній академії аграрних наук (НААН) і має використовуватися у цілях науки, досліджень і новацій, але на практиці 90% цих земель використовується в тіньових схемах. Національна академія аграрних наук України – державна організація, яка живе на бюджетні гроші. У її складі дослідні станції, наукові центри, інститути та господарства. Втім, за останні роки в інформаційному просторі все частіше лунають заяви про те, що НААН давно перестала генерувати реальні інновації для українського агросектору та стала чи не головним об’єктом корупційних скандалів, — пише Артем Чорноморов.
Незаконний розподіл та використання земель, спільна діяльність з приватними структурами в формі прихованих орендних відносин та прихована реалізація частини зібраного урожаю, – усім цим грішить аграрна академія, завдаючи мільярдних збитків Державі. Підприємства, що перебувають у віданні Академії аграрних наук України, отримують бюджетне фінансування на розвиток науки та передових технологій у сільському господарстві.
— Насправді ж, більшість з них є збитковими, значна частина техніки розпродана або банально вкрадена, а кількість працівників постійно скорочується. Не зайвим буде згадати про корупційний скандал на ДП «ДГ «Зорі над Бугом» на моїй рідній Миколаївщині, - зазначив Артем Чорноморов.
За його словами, на сьогодні рівень ефективності використання земель сільськогосподарського призначення державної власності залишається незадовільним. Попри те, що у постійному користуванні державних підприємств, установ та організацій перебувало близько 3,2 млн га сільськогосподарських земель (тобто близько 7,5% від їх загальної площі), питома вага чистого доходу (виручки) від реалізації продукції за даними Мінекономіки у 2020 році становила лише 3,3 %.
— Таким чином, сільськогосподарське землекористування підприємств державного сектору економіки принаймні у 2,3 раза менш ефективне, ніж мало б бути при наявних площах використовуваних земель та виходячи із середнього рівня виручки по галузі, - констатує Артем Чорноморов.
Крім того, зазначає він, державні підприємства використовують земельні ділянки на праві постійного користування землею. Вказане право як інститут існує ще з радянських часів. Фактично, воно дозволяє відповідним суб’єктам мінімізувати плату за землю, оскільки постійні користувачі сплачують за використання належних їм земельних ділянок державної власності земельний податок (не більше 1% від нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь), а не орендну плату (яка при визначенні орендаря на земельних торгах перевищує 20% від нормативної грошової оцінки земель). Це суттєво зменшує можливі надходження до місцевих бюджетів та впливає на добробут місцевих громад.
Існує чимало проблем у користуванні земельними ділянками на праві постійного користування юридичними особами державного сектору економіки. Дуже поширеним явищем в Україні є укладення «квазідоговорів оренди землі» під виглядом договорів про спільну діяльність, спільний обробіток, інвестиційних договорів, які фактично є прихованими договорами оренди. Обсяг земель, які належать таким підприємствам на праві постійного користування, є досить значним. Однак матеріально-технічна база цих підприємств залишає бажати кращого, і часто єдиним їх реальним активом є земля. Проте усі вказані договори укладаються і виконуються «в тіні», кошти від «орендної плати» часто сплачуються готівкою керівництву підприємств, бюджети не одержують коштів з оподаткування вказаних операцій.
— Для того, щоб така проблема не розросталася, тобто не збільшувалося кількості постійних користувачів сільськогосподарських земель, пропонується встановити заборону на передачу земельних ділянок державної та комунальної власності у постійне користування для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, - пише Артем Чорноморов.
Метою даного законопроєкту є підвищення ефективності використання одного з найцінніших ресурсів держави – земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які перебувають у постійному користуванні державних підприємств, установ, організацій, закладів освіти, задля формування законодавчих передумов для подолання наявних загроз продовольчій безпеці нашої держави.
Завдання законопроєкту полягають у розширенні площ сільськогосподарських угідь, залучених для легального сільськогосподарського використання та вирощення сільськогосподарської продукції, у виведенні із тіньового обробітку значних масивів орних земель, у суттєвому збільшенні бюджетних надходжень від користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності.
Основними положеннями проекту закону пропонується:
1) визнати забезпечення ефективного використання земель сільськогосподарського призначення державної власності одним із принципів земельного законодавства;
2) передавати в оренду для сільськогосподарського використання на конкурентних засадах (земельних торгах) земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, які перебувають у постійному користуванні державних підприємств, установ, організацій, закладів освіти та тимчасово не використовуються ними у сільськогосподарській науково-дослідній та навчальній діяльності.
Зокрема, підлягатимуть передачі в оренду:
3) визначити порядок передачі зазначених земельних ділянок в оренду.
Зокрема, передбачається:
4) визначити особливі умови оренди зазначених земельних ділянок:
5) передбачити спрямування частини орендної плати постійним землекористувачам, їх уповноваженим органам управління для використання, зокрема, на проведення науково-дослідної та навчальної діяльності та розширення матеріально-технічної бази.