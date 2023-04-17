Вартість проєкту облаштування системи відеоспостереження та аналітики «Безпечне місто» у Миколаєві збільшили до 54 мільйонів гривень.

Про це свідчать додатки до бюджету Миколаєва на 2023 рік, пишуть «НикВести».

Реалізувати проєкт планують до кінця 2025 року. Загальна сума, прогнозована у капітальних видатках, становить 54 мільйони 625 тисяч 462 гривні.

При цьому, у бюджеті Миколаєва на 2023 рік закладено 25 мільйонів і планується, що до кінця року проєкт буде втілений на 47%.

Додатки до бюджету Миколаєва-2023

Відзначимо, що у бюджеті Миколаєва-2022 було зазначено, що проєкт діятиме до кінця 2022-го, а загальна сума тоді становила 6,5 мільйонів гривень. Таким чином вже цього року його вартість збільшили приблизно на 48 мільйонів.

Додатки до бюджету Миколаєва-2022

Примітно, що у 2021 році на «Безпечне місто» виділяли 7,5 мільйона гривень із бюджету, з яких освоїли лише 3,6 мільйона. Про це на комісії з питань ЖКГ розповідав начальник відділу стандартизації та впровадження електронного управління міськради Дмитро Канарський.

Також у 2022 році в Миколаєві для системи «Безпечне місто» планували придбати 220 камер зовнішнього спостереження, щоб розмістити на 176 точках міста.