Депутати Тернопільської міської ради вирішили позбавити Тернопільську єпархію проросійської Української православної церкви права користування земельною ділянкою, на якій розташовано Кафедральний собор Віри, Надії, Любові та матері Софії.

Про це повідомляється на офіційному сайті Тернопільської міської ради.

17 квітня на позачерговому 24 засіданні сесії Тернопільської міськради депутати одностайно підтримали та прийняли рішення «Про припинення управлінню Тернопільської єпархії УПЦ права користування земельною ділянкою, що розташована на ділянці вул. Євгена Коновальця, 1».

На цій земельній ділянці розташований Кафедральний собор Віри, Надії, Любові та матері Софії УПЦ МП.

Згідно з рішенням, управлінню Тернопільської єпархії Української православної церкви (код ЄДРПОУ 14052348) припинено право постійного користування земельною ділянкою площею 0,5484 га (кад. номер 6110100000:06:002:0018) для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, що за адресою вул. Євгена Коновальця 1 у Тернополі.

— Враховуючи суспільний резонанс та вимоги тернополян, ми отримали спільне звернення від керівників двох фракцій «Свобода» та «Порядок. Відповідальність. Справедливість», у якому вони ініціювали прийняття рішення позбавлення землі церкви, яка сьогодні керується москвою. Таке ж звернення надійшло і від фракції «Європейська солідарність». На підставі звернень відбулося засідання погоджувальної ради, де були запрошені керівники фракцій і депутатських груп Тернопільської міської ради. Під час обговорення прийняли однозначне рішення про необхідність скликати позачергову сесію і приймати рішення про позбавлення права користування земельною ділянкою, — заявив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Нагадаємо, останній храм УПЦ МП, що діяв в Івано-Франківській області, перейшов до Православної церкви України.