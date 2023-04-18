Міністерство фінансів США випустило попередження щодо можливих незаконних оборудок щодо продажів російської нафти через тихоокеанські порти РФ. Зокрема, про імовірні порушення цінових обмежень.

Відповідний документ оприлюднений у понеділок Офісом контролю за іноземними активами (OFAC) американського Мінфіну, передає Укрінформ.

«OFAC відомі звіти про те, що нафта, яка транспортується по трубопроводу Східний Сибір — Тихий океан, а також інша нафта, що експортується через тихоокеанські порти РФ, такі як Козьміно, може торгуватися вище максимально встановленої ціни», — зазначається в повідомленні.

При цьому звертається увага американських компаній, які можуть купувати або транспортувати таку нафту та не знати про порушення обмежень, оскільки іноземні учасники таких операцій іноді вдаються до обману. Зокрема, деякі танкери можуть маніпулювати своїми системами автоматичної ідентифікації (трекерами), щоби приховати факт перебування в порті Козьміно або інших російських портах. Крім того, російську нафту можуть перевантажувати із судна на судно в відкритому морі. Не виключаються також маніпуляції з документами.

У цьому зв’язку Мінфін США попередив про відповідальність тих, хто може покривати та забезпечувати роботу таких схем. Крім того, в документі міститься заклик до постачальників послуг, власників суден, морських клубів пам’ятати про ризики порушення цих обмежень. Рекомендується також поширити цю інформацію іншим учасникам та використовувати служби морської розвідки для викриття подібних маніпуляцій.