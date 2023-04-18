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Велика Британія та Канада погодили свої позиції щодо довготермінової підтримки України.
Як передає Укрінформ, про це повідомила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.
— Розпочали міністерський саміт G7 разом із міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі. Ми обговорили потребу у довготерміновій підтримці України, яка продовжує боротися за свою свободу, — відзначила вона.
Мелані Жолі додала, що Канада й Об’єднане королівство з першого дня підтримували український народ.
— Ми маємо намір й надалі робити це стільки, скільки буде потрібно, — наголосила міністр.
Раніше повідомлялося, що Канада закладає у державний бюджет на 2023 фінансовий рік 1,8 мільярда доларів (2,4 мільярда канадських доларів) фінансової та військової допомоги для України.
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Велика Британія та Канада погодили свої позиції щодо довготермінової підтримки України.
Як передає Укрінформ, про це повідомила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.
— Розпочали міністерський саміт G7 разом із міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі. Ми обговорили потребу у довготерміновій підтримці України, яка продовжує боротися за свою свободу, — відзначила вона.
Мелані Жолі додала, що Канада й Об’єднане королівство з першого дня підтримували український народ.
— Ми маємо намір й надалі робити це стільки, скільки буде потрібно, — наголосила міністр.
Раніше повідомлялося, що Канада закладає у державний бюджет на 2023 фінансовий рік 1,8 мільярда доларів (2,4 мільярда канадських доларів) фінансової та військової допомоги для України.