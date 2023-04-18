Велика Британія та Канада погодили свої позиції щодо довготермінової підтримки України.

Як передає Укрінформ, про це повідомила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

— Розпочали міністерський саміт G7 разом із міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі. Ми обговорили потребу у довготерміновій підтримці України, яка продовжує боротися за свою свободу, — відзначила вона.

Мелані Жолі додала, що Канада й Об’єднане королівство з першого дня підтримували український народ.

— Ми маємо намір й надалі робити це стільки, скільки буде потрібно, — наголосила міністр.

Раніше повідомлялося, що Канада закладає у державний бюджет на 2023 фінансовий рік 1,8 мільярда доларів (2,4 мільярда канадських доларів) фінансової та військової допомоги для України.