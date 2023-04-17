Понад 1000 солодких пасок, майже 800 літрів олії, продуктові набори, засоби гігієни - такі великодні подарунки отримали миколаївці за ініціативи команди гуманітарного штабу Олександра Гайду. Благодійну допомогу надали зокрема багатодітним родинам, людям з інвалідністю, які мешкають у Корабельному та Інгульському районах, мешканцям геріатричного пансіонату та військовослужбовцям.

Про це повідомили в прес-службі нардепа.

— У світле свято Великодня особливо важливо турбуватися про тих, кому потрібна допомога. Саме тому разом з друзями з компанії «Дельта Вілмар», фонду «Дотягнись до неба» та пекарні «Рум’яний хліб» вирішили підтримати наших людей. Не менш важливим було і поспілкуватися: почути про труднощі та разом вирішити, як будемо їх долати, — зазначив Олександр Гайду.

Проблем у миколаївців з вразливих категорій і справді чимало. Зокрема, в геріатричному пансіонаті Миколаєва проживає понад 120 людей, з яких більше третини - вимушені переселенці. Більшість з них приїхали з Херсонщини, яка знаходиться під постійним обстрілом окупантів. Це переважно самотні люди пенсійного віку без родичів поруч, яким бракує навіть спілкування.

— Нашим переселенцям, багато з яких пережили обстріли, і добре слово покращує настрій. Тому ми вдячні всім, зокрема Олександру Гайду та його команді, за підтримку та допомогу у цей складний час, – говорить керівник геріатричного пансіонату Ольга Сивопляс.

Гуманітарний штаб Олександра Гайду працює у Миколаєві з перших днів повномасштабного вторгнення. Команда волонтерів допомагає продуктами харчування, водою, гарячими обідами, медикаментами, засобами гігієни. Загалом штаб роздав близько 9000 продуктових наборів, понад 30 тисяч хлібин тощо.

Нагадаємо, що 16 квітня, миколаївці прийшли до храмів освятити великодні кошики.