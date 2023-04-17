Двоє колишніх в'язнів та найманців ПВК «Вагнер» розповіли про те, що вбивали українських дітей, підлітків і дорослих цивільних у Соледарі та Бахмуті Донецької області.

Відео розмови з колишніми найманцями опублікувала російська правозахисна організація Gulagu.net.

Правозахисник організації поспілкувався з колишніми в'язнями Азаматом Улдаровим та Олексієм Савічевим, яких помилували, бо вони зголосилися піти воювати проти України. Савічев рішення піти на війну пояснював бажанням «змінити картинку», бо 30 років провів у в'язниці, а до кінця терміну залишалося три місяці.

— Там брали всіх людей, які можуть убивати, а я можу вбивати, – сказав він.

Савічева призначили командиром розвідувального взводу, зараз він уже не обіймає цю посаду. Він розповів, що тих, хто відмовлявся воювати, піддавали тортурам або розстрілювали. Також, за його словами, командир із позивним «Гільгамеш» наказав у Бахмуті підірвати яму з 50-60 пораненими полоненими та власними бійцями.

— Ні крику, ні стогонів. Але уся туша дихала. У мене був наказ підірвати й підпалити. Я просто побачив своїх, доклав командиру, мені сказали, що це вже не наші. Що наказали, те я і зробив. Це 19-20 січня 2023 року. Я все підірвав і все підпалив. Десь 30 гранат. Мені б швидше виконати наказ і піти погрітися, бо було дуже холодно, – ось так згадував ці події найманець.

Савічев теж розказав про вбивства цивільних жителів у Соледарі та Бахмуті на Донеччині. Він стверджує, що на початку лютого був наказ «без слів розстрілювати» всіх, кому від 15 років і більше. Найманці відкрили вогонь, коли мирні жителі хотіли перейти на окуповану територію.

Екскомандир дещо обурився, коли правозахисник запитав, скільки мирних жителів тоді вбили.

— Ви кажете «з мирних жителів», але це якось неправильно. 15-16-річні українці – я не сказав би, що вони мирні, – говорить Савічев.

За його словами, розстріляли приблизно 20 людей. Із них 10 — це підлітки 15-17 років. Він також згадував, що люди виходили без зброї, але на тілі в них були татуювання.

— Самі розумієте, у нас більше розстрілюють за наколки, ніж за те, що ви хочете зробити, – сказав чоловік.

Крім того, Савічев розповів, що був наказ «зачистити» будинок, а хто там усередині — «мені по***», і додав, що у найманців немає такого поняття як «вивести цивільних». За словами екскомандира, якщо він передавав по рації, що будинок «зачистили», отже, жодної живої людини там не залишилося.

Азамат Улдаров теж розповів, що отримував наказ «зачистити і знищити всіх» на своєму шляху: дітей, жінок, чоловіків та літніх людей. Зокрема він зізнався у вбивстві маленької дівчинки.

— Вона верещить, вона маленька дитина, розумієш. Я вистрілив 5-6-річній дівчинці контрольний, – сказав найманець.

Екскомандир також згадав, як «зачистив» підвал дев'ятиповерхівки з 300-400 цивільними, із них приблизно 40 були дітьми.

За його словами, наказ про зачистку Бахмута видав засновника ПВК «Вагнер» Євген Пригожин. Найманець заявив, що ситуація в Соледарі була ще гірша. Також Улдаров зазначив, що від пригожина надійшла команда нікого не брати в полон, не домовлятися, а тільки вбивати.

І Савічев, і Улдаров неодноразово під час розмови свої дії пояснювали тим, що просто виконували накази. Водночас Улдаров сказав, що «не бажає війни та кровопролиття», а хоче «покарати всіх», щоб Росія та інші країни «знали правду». Савічев же казав, що перед поверненням із фронту командири попереджали про можливу розправу, якщо хтось вирішить поспілкуватися з журналістами.

Слова найманців ПВК «Вагнер» прокоментував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

— Російські терористи зізналися в убивстві українських дітей у Бахмуті та Соледарі. Зараз ідеться про військових злочинців із ПВК «Вагнер», але це проливає світло на злочини російської армії в Україні. Вони крадуть наших дітей і вбивають, – написав він, наголосивши на необхідності покарання.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що найманців ПВК «Вагнер», які зізналися у вбивстві дітей і цивільних у Соледарі та Бахмуті, потрібно ідентифікувати, а їхні слова — зафіксувати та перевірити.

— Безсумнівно, що в разі підтвердження умисного вбивства російськими військовими українських дітей — потрібно вжити всі необхідні заходи реагування. За воєнні злочини на території нашої країни, винні мають бути справедливо покарані, – наголосив Лубінець.