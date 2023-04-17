Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що розвідники вже знають ім'я російського військового, який відрізав голову українському полоненому.

Про це він розповів в інтерв'ю Radio NV.

За словами Буданова, випадки таких злочинів є «поодинокими».

— Але повертаючись до першої частини вашого запитання: де він і чому я кажу, що не можу вам відповісти. Є трошки інша статистика. Якось так склалося, що майже всі з тих, хто робив такі речі (де це було нам чітко відомо), більше не існують. Тому не думаю, що ця людина стане винятком, – сказав Буданов.

На питання про те, чи причетна до цього українська розвідка, голова ГУР Міноборони відповів: «Просто так сталося».

Нагадаємо, увечері 11 квітня проросійські ресурси поширили відео, на якому страчують, українського військового: живому чоловіку відрізали ножем голову.

На відео — люди у військовій формі, які розмовляють російською та мають білу пов’язку — один з розпізнавальних символів окупантів. На руці чоловіка, якого закатували, є жовта пов’язка, яку зазвичай використовують для ідентифікації українські військові. На відео видно зелене листя, тож, імовірно, запис могли зробити нещодавно.

Українські правоохоронці вже розпочали досудове розслідування щодо страти українського військового. Його особу поки що не встановили.