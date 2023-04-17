Міністерство молоді та спорту опублікувало список спортсменів з росії та Білорусі, які підтримують російську агресію проти України.

У списку, укладеному англійською мовою, є 23 атлети, серед яких футболіст Роман Широков, шахіст Сергій Карякін, лижники Олександр Большунов та Олександр Легков, плавець Євгеній Рилов, художня гімнастка Аліна Кабаєва та інші.

На кожного з 23 російських і білоруських атлетів створили «портфоліо» з доказами їхньої підтримки війни росії проти України.

Поки що не відомо, чи це повний список від Мінспорту, чи його ще доповнюватимуть.

Раніше Мінспорту, за рішенням уряду, заборонило збірним України брати участь у змаганнях, де будуть росіяни чи білоруси. Рекомендацію допустити тих до змагань підтримав голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.

У січні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет рекомендував дозволити росіянам і білорусам брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі під нейтральним прапором, а потім розкритикував рішення українського уряду не допустити спортсменів до відбіркових змагань на Олімпіаду-2024, спільних із росіянами та білорусами. МОК заявив, що «уряди не вирішують, які спортсмени можуть брати участь у яких міжнародних змаганнях».

Проти допуску росіян і білорусів до міжнародних спортивних змагань через війну в Україні виступили 35 країн.