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Адміністраціям районів Миколаєва збільшили фінансування на утримання та ремонти доріг у 2023 році.

Нові суми затвердили змінами до бюджету депутати міськради на останній сесії, пишуть «НикВести».

Загалом адміністрації отримають 97,7 мільйона гривень на утримання та ремонти доріг у своїх районах. З них:

31 мільйон 305 тисяч 568 гривень — адміністрація Заводського району (на початку року було 15 мільйонів);

30 мільйонів 273 тисячі 615 гривень — адміністрація Центрального району (на початку року було 16,9 мільйона);

21 мільйон 500 тисяч гривень — адміністрація Корабельного району (на початку року було 15,8);

14 мільйонів 711 тисяч 589 гривень — адміністрація Інгульського району (на початку року було 5 мільйонів).

Загалом, станом на сьогодні, в Миколаєві на ремонти доріг у 2023 році планують витратити 590 мільйонів гривень, понад 492 з яких затвердили для Департаменту житлово-комунального господарства.

Раніше повідомлялося, що Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради оголосив тендер на поточний ремонт проспекту Богоявленського у Корабельному районі. На ремонт планують витратити 130 мільйонів 726 тисяч 902 гривні.

Також ДЖКГ збирається за 9,7 мільйона гривень відремонтувати частину дороги проспекту Центрального.