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Адміністраціям районів Миколаєва збільшили фінансування на утримання та ремонти доріг у 2023 році.
Нові суми затвердили змінами до бюджету депутати міськради на останній сесії, пишуть «НикВести».
Загалом адміністрації отримають 97,7 мільйона гривень на утримання та ремонти доріг у своїх районах. З них:
Загалом, станом на сьогодні, в Миколаєві на ремонти доріг у 2023 році планують витратити 590 мільйонів гривень, понад 492 з яких затвердили для Департаменту житлово-комунального господарства.
Раніше повідомлялося, що Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради оголосив тендер на поточний ремонт проспекту Богоявленського у Корабельному районі. На ремонт планують витратити 130 мільйонів 726 тисяч 902 гривні.
Також ДЖКГ збирається за 9,7 мільйона гривень відремонтувати частину дороги проспекту Центрального.
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Адміністраціям районів Миколаєва збільшили фінансування на утримання та ремонти доріг у 2023 році.
Нові суми затвердили змінами до бюджету депутати міськради на останній сесії, пишуть «НикВести».
Загалом адміністрації отримають 97,7 мільйона гривень на утримання та ремонти доріг у своїх районах. З них:
Загалом, станом на сьогодні, в Миколаєві на ремонти доріг у 2023 році планують витратити 590 мільйонів гривень, понад 492 з яких затвердили для Департаменту житлово-комунального господарства.
Раніше повідомлялося, що Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради оголосив тендер на поточний ремонт проспекту Богоявленського у Корабельному районі. На ремонт планують витратити 130 мільйонів 726 тисяч 902 гривні.
Також ДЖКГ збирається за 9,7 мільйона гривень відремонтувати частину дороги проспекту Центрального.