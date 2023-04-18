День Перемоги в Москві та інших містах Росії 2023 року відбудеться у змішаному форматі, очної ходи «Безсмертний полк» цього року не буде.

Про це пише «УП» з посиланням на росЗМІ.

Голова центрального штабу Всеросійського громадського руху «Волонтери Перемоги», депутатка Держдуми РФ Ольга Занко повідомила, що День Перемоги 2023 року відбуватиметься у змішаному форматі: у регіонах відбудуться очні та онлайн-заходи, присвячені пам’яті про «Велику Вітчизняну війну», зокрема й акція «Безсмертний полк».

Співголова центрального штабу Загальноросійського громадського руху «Безсмертний полк Росії», депутатка Державної думи РФ Олена Цунаєва повідомила, що традиційної очної ходи «Безсмертний полк» у Росії 2023 року не буде.

Раніше у Москві вирішили відмовитися від проведення параду на 1 травня через нібито «підвищений рівень терористичної небезпеки».