|Скорость ветра:
|3.3 м/с
|Восход солнца:
|05:59
|Заход солнца:
|19:43
|Температура завтра:
|+12 C°
|Скорость ветра:
|3.2 м/с
|Восход солнца:
|05:59
|Заход солнца
|19:55
|Температура завтра:
|+16 C°
День Перемоги в Москві та інших містах Росії 2023 року відбудеться у змішаному форматі, очної ходи «Безсмертний полк» цього року не буде.
Про це пише «УП» з посиланням на росЗМІ.
Голова центрального штабу Всеросійського громадського руху «Волонтери Перемоги», депутатка Держдуми РФ Ольга Занко повідомила, що День Перемоги 2023 року відбуватиметься у змішаному форматі: у регіонах відбудуться очні та онлайн-заходи, присвячені пам’яті про «Велику Вітчизняну війну», зокрема й акція «Безсмертний полк».
Співголова центрального штабу Загальноросійського громадського руху «Безсмертний полк Росії», депутатка Державної думи РФ Олена Цунаєва повідомила, що традиційної очної ходи «Безсмертний полк» у Росії 2023 року не буде.
Раніше у Москві вирішили відмовитися від проведення параду на 1 травня через нібито «підвищений рівень терористичної небезпеки».
|
Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
День Перемоги в Москві та інших містах Росії 2023 року відбудеться у змішаному форматі, очної ходи «Безсмертний полк» цього року не буде.
Про це пише «УП» з посиланням на росЗМІ.
Голова центрального штабу Всеросійського громадського руху «Волонтери Перемоги», депутатка Держдуми РФ Ольга Занко повідомила, що День Перемоги 2023 року відбуватиметься у змішаному форматі: у регіонах відбудуться очні та онлайн-заходи, присвячені пам’яті про «Велику Вітчизняну війну», зокрема й акція «Безсмертний полк».
Співголова центрального штабу Загальноросійського громадського руху «Безсмертний полк Росії», депутатка Державної думи РФ Олена Цунаєва повідомила, що традиційної очної ходи «Безсмертний полк» у Росії 2023 року не буде.
Раніше у Москві вирішили відмовитися від проведення параду на 1 травня через нібито «підвищений рівень терористичної небезпеки».