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Внаслідок російської агресії на Миколаївщині було пошкоджено або зруйновано 23 об'єкти культурної спадщини.
Про це, 18 квітня, до Дня пам’яток історії та культури повідомили в Миколаївській міській раді.
Загалом, у Миколаєві на державному обліку знаходяться 346 пам’яток, з них: 71 - археології; 108 - історії; 19 - монументального мистецтва; 139 - архітектури; 9 - садово-паркового мистецтва, а також біля 400 об’єктів культурної спадщини.
З них зазнали руйнувань зокрема пам'ятки архітектури місцевого значення, такі як музей «Старофлотські казарми», «Дача Кудрявцева», «Маріїнська гімназія», «Готель Вімута» та десятки інших.
Нагадаємо, Міжнародна команда експертів у рамках проєкту #UN4Mykolaiv, який реалізується під егідою Європейської економічної комісії ООН, розробляє п’ять пілотних проєктів для Миколаєва. Одним з них став прект «Культурна спадщина», що зосереджений на реконструкції центру Миколаєва і має на меті повернути місту територію, яка є особливо значущою з історичної та культурної точки зору.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Внаслідок російської агресії на Миколаївщині було пошкоджено або зруйновано 23 об'єкти культурної спадщини.
Про це, 18 квітня, до Дня пам’яток історії та культури повідомили в Миколаївській міській раді.
Загалом, у Миколаєві на державному обліку знаходяться 346 пам’яток, з них: 71 - археології; 108 - історії; 19 - монументального мистецтва; 139 - архітектури; 9 - садово-паркового мистецтва, а також біля 400 об’єктів культурної спадщини.
З них зазнали руйнувань зокрема пам'ятки архітектури місцевого значення, такі як музей «Старофлотські казарми», «Дача Кудрявцева», «Маріїнська гімназія», «Готель Вімута» та десятки інших.
Нагадаємо, Міжнародна команда експертів у рамках проєкту #UN4Mykolaiv, який реалізується під егідою Європейської економічної комісії ООН, розробляє п’ять пілотних проєктів для Миколаєва. Одним з них став прект «Культурна спадщина», що зосереджений на реконструкції центру Миколаєва і має на меті повернути місту територію, яка є особливо значущою з історичної та культурної точки зору.