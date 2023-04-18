Внаслідок російської агресії на Миколаївщині було пошкоджено або зруйновано 23 об'єкти культурної спадщини.

Про це, 18 квітня, до Дня пам’яток історії та культури повідомили в Миколаївській міській раді.

Загалом, у Миколаєві на державному обліку знаходяться 346 пам’яток, з них: 71 - археології; 108 - історії; 19 - монументального мистецтва; 139 - архітектури; 9 - садово-паркового мистецтва, а також біля 400 об’єктів культурної спадщини.

З них зазнали руйнувань зокрема пам'ятки архітектури місцевого значення, такі як музей «‎Старофлотські казарми»‎, «‎Дача Кудрявцева»‎, «‎Маріїнська гімназія»‎, «‎Готель Вімута»‎ та десятки інших.

Нагадаємо, Міжнародна команда експертів у рамках проєкту #UN4Mykolaiv, який реалізується під егідою Європейської економічної комісії ООН, розробляє п’ять пілотних проєктів для Миколаєва. Одним з них став прект «Культурна спадщина», що зосереджений на реконструкції центру Миколаєва і має на меті повернути місту територію, яка є особливо значущою з історичної та культурної точки зору.