За минулий опалювальний сезон споживання газу значно знизилося, але Україна уже починає готуватися до наступного і накопичує потрібні обсяги в підземних сховищах.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко під час брифінгу, пише Укрінформ.

— Споживання газу суттєво впало. Якщо раніше нам треба було близько 18-19 млрд кубометрів перед початком опалювального сезону, то в цей сезон ми входили, маючи трохи більше ніж 14 мільярдів кубометрів. Але важливо те, що ми повністю розраховували на вітчизняний ресурс і відмовилися від експорту. Це дало можливість нам спокійно пройти цей сезон, – сказав Герман Галущенко.

За його словами, на сьогодні у підземних сховищах більш як 9 млрд кубометрів з урахуванням технологічного газу Це означає, що Україна може спокійно накопичувати необхідні обсяги до наступного опалювального сезону.

— Ми розраховуємо мати додатково газ для можливого виробництва електроенергії, тому що були ситуації, коли ми не могли фізично, через руйнування залізних колій, постачати вугілля на певні станції, – додав Герман Галущенко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив українському уряду почати підготовку до опалювального сезону 2023-2024 років.