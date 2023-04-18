Журналісти BIHUS.Info випустили розслідування про народного депутата, керівника парламентського податкового комітету Данила Гетманцева, у якому навели факти обслуговування нардепом компаній друга Віктора Януковича Володимира Демішкана, приховування Данилою Гетманцевим статків у Франції та родинний бізнес нардепа в окупованому Криму.

Данило Гетманцев

Відзначається, що Володимир Демішкан – приятель експрезидента-втікача Віктора Януковича, який декілька разів очолював Укравтодор.

Коли він у 2010 році очолив Укравтодор, особливі бонуси отримали двіі компанії: «Дор-строй» та «Юнікобуд». Вони отримали тендери на 1,5 мільярда гривень. Співзасновницею «Дор-строй» та «Юнікобуд» була дружина Володимира Демішкана – Ірина. Незадовго до останнього призначення Володимира Демішкана ці фірми почали в екстреному порядку переоформлювати та зашифровувати, а згодом до списку додалася ще одна така компанія.

У 2012 році Володимир Демішкан стає нардепом. Того ж року журналісти знайшли цікаву довіреність. У ній мовиться, що інтереси однієї з британських «контор» представляли Данило Гетманцев та ще одна юристка. Цю довіреність видали ще у 2010 році. Також згадують Данила Гетманцева ще у статуті «Дор-Строя»: він веде справи двох основних власників «карткового бізнесу».

Того ж року фірма Данила Гетманцева «Jurimex» отримала контракт на юридичне обслуговування Укравтодору.

При цьому офіційно «Дор-Строй» та «Юнікобуд», які представляв Данило Гетманцев, були хронічно збиткові, а тому не платили податок на прибуток. Водночас бухгалтерку «Дор-Строя» суд визнав винною у заниженні податку на прибуток у розмірі 7 мільйонів гривень, а ще ПДВ – на майже 4 мільйони. Це сума – лише за місяць.

Згодом Володимир Демішкан втік до Росії. За інформацією журналістів, він живе десь у Сочі біля моря.

Тим часом директоркою двох британських фірм стає Валентина Лупандіна – майже 90-річна двоюрідна бабуся Данила Гетманцева. У 2015 році вона виводить компанії з «Дор-Строя». Основна частка компанії переходить на українське ТОВ «Трейдінг Північ», записане на юристку Jurimex. Так минає декілька років. За цей час «Дор-Строй» отримав тендерів ще на 150 мільйонів та не платив податки.

Долучившись до команди Володимира Зеленського у 2019 році, Данило Гетманцев вказав у декларації маму, а разом з нею — бізнес і нерухомість.

Мама нардепа Олена – засновниця одного з найвідоміших в Україні туроператорів TPG. TPG є у декларації. Водночас кіпрська TPG записана на іншу кіпрську компанію – Dunkley marketing LTD. Та своєю чергу безпосередньо належить матері Данила Гетманцева. Dunkley marketing LTD у декларації «забули». Однак ця компанія зробила значний внесок у сімейний бізнес, стверджують журналісти.

Ще у 2012 – 2013 роках Dunkley marketing LTD отримала понад мільйон євро від бельгійського офшору. Упродовж певного часу ця сума розійшлася. Близько мільйона євро Dunkley marketing LTD позичила французькій компанії Олени Гетманцевої. Дороги цих грошей ведуть у мальовниче французьке містечко на кордоні зі Швейцарією.

У Jurimex ще з кінця 2000-х клієнтом був солідний кримський клієнт – готельний комплекс «Ріпаріо» (за радянських часів – ПАТ «Прибережний»), розташований під Ялтою. Його власником став суддівсько-прокурорський клан. Спершу «Ріпаріо» оформлюють на родичів, а згодом – на британську компанію. Її сліди ведуть на Кіпр – до компанії, яку використовували, аби приховати сімейний бізнес Володимира Демішкана. Окрім того, пакет акцій отримала Ірина Мельніченко – співвласниця «Ріпаріо» та партнерка Данила Гетманцева. Данило Гетманцев підтверджує, що його юристи вели справи готелю та цілої групи різних бізнесів, так званим «фасадом» яких була Ірина Мельніченко.

До 2014 року компанія Jurimex надавала їм цілий спектр послуг. Восени 2014 року – після окупації Криму – Ірина Мельніченко полетіла до Москви. Тоді у російському реєстрі виникли клони українських компаній, на які була заведена нерухомість та грошові потоки готельного бізнесу під Ялтою. Фактично бізнес визнав юрисдикцію Росії та почав платити податки країні-терористці. Податки Ірини Мельніченко також йдуть у бюджет Росії. Окрім того, дві компанії, на яких «висять» два будинки та нежитлові приміщення, також починають сплачувати податки окупантам. Міноритарну долю у цих компаніях мав Данило Гетманцев.

Данило Гетманцев наголосив, що Jurimex припинив супроводжувати компанії, які залишилися у Криму. Однак юридичний супровід «Прибережного» ще у 2022 продовжував вести Дмитро Махаринський – очільник представництво Jurimex у Криму до 2014 року.

Окрім того, Дмитро Махаринський веде справи російського клона однієї з фірм Олени Гетманцевої. Мовиться про її орендний бізнес. Мати Гетманцева має приміщення у Сімферополі.

Сам Гетманцев заявив, що приміщення наразі втрачене. Воно повернеться після деокупації Криму. Водночас компанія має свою фірму-клона. Вона зареєстрована у тому ж приміщенні. Директор – Махаринський. До 2016 року клон висів на компанії Dunkley marketing LTD – кіпрському «гаманці» зі структури туристичного бізнесу матері Гетманцева.

Раніше Bihus повідомили, що нардепи за час повномасштабної війни придбали авто щонайменше на 1,3 мільйона гривень.