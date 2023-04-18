Польща розпочала будівництво електронного барʼєра на кордоні з Росією. Він допомагатиме краще стежити за ситуацією.

Про це на пресконференції у вівторок повідомив глава МВС країни Маріуш Камінський, пише RMF 24.

— Розпочато будівництво електронного барʼєра на польсько-російському кордоні. Роботи будуть завершені восени цього року. Ми матимемо повний моніторинг того, що відбувається на кордоні з Росією, — повідомив глава МВС країни Маріуш Камінський.

Загальна протяжність барʼєру становитиме 199 кілометрів. На ньому будуть встановлені системи камер та датчиків руху. Він охопить весь сухопутний кордон Польщі з Калінінградською областю Росії.

Сам барʼєр розділять на 12 функціональних секцій. Загалом на ньому буде близько 2 тисяч стовпів для відеоспостереження, 3 тисячі відеокамер і 700 км кабелів. За словами Маріуша Камінського, кордон із Росією буде неймовірно сучасним — як новий барʼєр на кордоні з Білоруссю.

Нагадаємо, Прикордонна служба Фінляндії заявила, що цього року на кордоні з РФ буде зведено трикілометрову тестову огорожу.