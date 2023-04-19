В Україні протягом 2021–2023 років 739 людей потрапили до реєстру людей із ігровою залежність потрапили.

Про це пише hromadske з посиланням на дані платформи для роботи з відкритими даними «Опендатабот».

Реєстр лудоманів створили для боротьби з ігровою залежністю. Людям, які потрапляють до переліку, обмежено доступ до гральних закладів та участь в азартних іграх. ВООЗ внесла лудоманію до списку психічних, поведінкових або нервових розладів.

У реєстр лудоманів в Україні можна потрапити у трьох випадках:

подати заявку на самообмеження;

за заявкою від рідних;

за рішенням суду.

Для людей із залежністю передбачені лише тимчасові заборони на відвідування гральних закладів: від шести місяців до трьох років. Після завершення термінів обмеження автоматично припиняються.

У 2021 році до реєстру потрапили 195 людей. Уже через рік до переліку внесли 315 людей. Дані за січень-березень 2023 року свідчать про те, що до реєстру вже потрапили 229 людей.

З 2009 року гральний бізнес в Україні був законодавчо заборонений. У 2020 році парламент врегулював роботу гральних закладів. Цим рішенням парламентарі дозволили діяльність офлайн- та онлайн-казино, покер в інтернеті, букмекерську діяльність та гральні автомати.

За весь час офіційної роботи гральних закладів лише 68 людей виключили з реєстру лудоманів: 60 людей у 2022 році та 8 — за перші три місяці поточного року. В усіх випадках підставою для виключення стало закінчення строку обмеження.

— Наразі в Україні немає чіткої статистики щодо реальної кількості громадян з ігровою залежністю, а цифри з відповідного реєстру не відображають повної картини — зокрема, людей, що грають в онлайн-казино, — підсумовують в «Опендатабот».

Нагадаємо, з початку 2023 року в Миколаївській області зареєстрували 1466 шлюбів.