Служба держбезпеки Латвії (VDD) оголосила у міжнародний розшук громадянина Латвії Олександра Малишева, який брав участь у бойових діях проти України.

Про це повідомляє Delfi.

Як зазначається, кримінальний процес щодо Олександра Малишева розпочався за рік до повномасштабного російського вторгнення в Україну, у березні 2021 року. VDD встановила, що Олександр Малишев принаймні з 2015 року перебував на тимчасово окупованій території Луганської області. Він входив до складу нелегально створеного військового формування «14 батальйону територіального захисту 2-го армійського корпусу народної міліції «ЛНР», брав участь у бойових діях проти ЗСУ, тим самим виступаючи проти територіальної цілісності України.

Улітку минулого року VDD передала матеріали до прокуратури Ризького окружного суду, наполягаючи на кримінальному переслідуванні підозрюваного за статтею Кримінального закону про протиправну участь у збройному конфлікті.

Олександра Малишева оголошено в міжнародний розшук.

У прокуратурі Латвії підтвердили, що в серпні минулого року йому висунули обвинувачення. З огляду на те, що його оголошено в розшук, наразі процес призупинений.

Нагадаємо, Латвія починає другий етап будівництва паркану вздовж кордону з Білоруссю довжиною 63,9 кілометрів.