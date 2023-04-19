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Російського військового судитимуть за катування мирних мешканців під час тимчасової окупації Херсонської області.
Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора України.
Під час слідства було встановлено, що з початку окупації російськими загарбниками Херсонської області військовослужбовець одного з підрозділів Збройних сил РФ був призначений так званим «комендантом – начальником гарнізону», який дислокувався у смт Лазурне.
Відтак до підпорядкування псевдокомендатури увійшли населені пункти Лазурне, Приморське, Круглоозерка, Залізний Порт і територія Чорноморського біосферного заповідника.
Він особисто, а також надаючи вказівки та накази, брав участь у затриманні і катуванні місцевих мешканців із проукраїнською позицією, незаконно захоплював нерухомість.
За даними правоохоронців, обвинувачений разом зі своїми спільниками –російськими військовими, затримали голову однієї з селищних рад Скадовського району. Його утримували в підвалі пансіонату, де систематично били, погрожували розправою та здійснювали постріли над головою, імітуючи страту.
Таким чином росіяни вимагали від чоловіка надати інформацію щодо проукраїнських активістів та місцевих мешканців, а також схиляли до співпраці.
За даними Офісу генпрокурора, зараз встановлюються інші військові РФ, причетні до вчинення цих злочинів.
Нагадаємо, раніше військового РФ засудили до 12 років за знущання з цивільних мешканців із Київщини, які намагалися евакуюватися.
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Російського військового судитимуть за катування мирних мешканців під час тимчасової окупації Херсонської області.
Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора України.
Під час слідства було встановлено, що з початку окупації російськими загарбниками Херсонської області військовослужбовець одного з підрозділів Збройних сил РФ був призначений так званим «комендантом – начальником гарнізону», який дислокувався у смт Лазурне.
Відтак до підпорядкування псевдокомендатури увійшли населені пункти Лазурне, Приморське, Круглоозерка, Залізний Порт і територія Чорноморського біосферного заповідника.
Він особисто, а також надаючи вказівки та накази, брав участь у затриманні і катуванні місцевих мешканців із проукраїнською позицією, незаконно захоплював нерухомість.
За даними правоохоронців, обвинувачений разом зі своїми спільниками –російськими військовими, затримали голову однієї з селищних рад Скадовського району. Його утримували в підвалі пансіонату, де систематично били, погрожували розправою та здійснювали постріли над головою, імітуючи страту.
Таким чином росіяни вимагали від чоловіка надати інформацію щодо проукраїнських активістів та місцевих мешканців, а також схиляли до співпраці.
За даними Офісу генпрокурора, зараз встановлюються інші військові РФ, причетні до вчинення цих злочинів.
Нагадаємо, раніше військового РФ засудили до 12 років за знущання з цивільних мешканців із Київщини, які намагалися евакуюватися.