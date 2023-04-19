Російського військового судитимуть за катування мирних мешканців під час тимчасової окупації Херсонської області.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Під час слідства було встановлено, що з початку окупації російськими загарбниками Херсонської області військовослужбовець одного з підрозділів Збройних сил РФ був призначений так званим «‎комендантом – начальником гарнізону»‎, який дислокувався у смт Лазурне.

Відтак до підпорядкування псевдокомендатури увійшли населені пункти Лазурне, Приморське, Круглоозерка, Залізний Порт і територія Чорноморського біосферного заповідника.

Він особисто, а також надаючи вказівки та накази, брав участь у затриманні і катуванні місцевих мешканців із проукраїнською позицією, незаконно захоплював нерухомість.

За даними правоохоронців, обвинувачений разом зі своїми спільниками –російськими військовими, затримали голову однієї з селищних рад Скадовського району. Його утримували в підвалі пансіонату, де систематично били, погрожували розправою та здійснювали постріли над головою, імітуючи страту.

Таким чином росіяни вимагали від чоловіка надати інформацію щодо проукраїнських активістів та місцевих мешканців, а також схиляли до співпраці.

За даними Офісу генпрокурора, зараз встановлюються інші військові РФ, причетні до вчинення цих злочинів.

Нагадаємо, раніше військового РФ засудили до 12 років за знущання з цивільних мешканців із Київщини, які намагалися евакуюватися.