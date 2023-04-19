Україна й Польща домовилися щодо транзиту української сільгосппродукції зерна польською територією після того, як Варшава припинила його разом із забороною на імпорт.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко.

— За результатами переговорів було вирішено, що транзит українських товарів через територію Польщі буде розблоковано у ніч з четверга на п’ятницю (у ніч проти 21 квітня — ред.), — зазначила Свириденко.

Віцепрем’єрка наголосила, що Київ розуміє ситуацію польських фермерів так само, як і польська сторона розуміє становище українських фермерів, які страждають від повномасштабної війни Росії проти України.

— Зрештою, першопричина цієї ситуації є саме російська агресія. І ми зробимо все, щоб Росія не скористалася з ситуації, — наголосила вона, додавши, що польська сторона поінформувала про технічні аспекти транспортування української продукції територією Польщі.

Раніше повідомлялося, що Польща мала ввести заборону на імпорт українського зерна та іншої сільгосппродукції з 19 квітня.