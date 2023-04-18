Кабінет Міністрів України під час засідання ухвалив два важливих рішення, які стосуються відбудови шести мостів на Київщині та відновлення Миколаївводоканалу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

— На порядку денному маємо рішення, яке дозволить продовжити проект з європейським інвестиційним банком для відновлення Миколаївводоканалу. Це допоможе покращити систему водопостачання та водовідведення у місті, особливо в контексті руйнувань, які вчинили там російські терористи,— повідомив він.

Друге рішення, яке сьогодні також ухвалено у контексті відбудови – угода із Citibank, яка дозволить Україні отримати 31 мільйон євро на відбудову шести мостів та шляхопроводів. Шмигаль додав, що це проекти в Київській області, які покращать логістику та сприятимуть поверненню життя на деокуповані території.

Прем’єр-міністр наголосив, що всі проекти мають бути втілені швидко, а результат очікується вже цього року.

Нагадаємо, що на відбудову гімназії імені Миколи Аркаса, школи №51 у Соляних і №60 у Варварівці планують витратити 800 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що КП «Миколаївводоканал» без тендерів придбало значні обсяги щебню та піску у компаній-новачків на ринку держзакупівель, можливо, за завищеними цінами.

Також повідомлялося, що комунальне підприємство «Миколаївводоканал» планує створити дочірнє підприємство, яке торгуватиме електроенергією.