Президент України Володимир Зеленський на Полтавщині провів нараду щодо ситуації в регіоні, а також відвідав госпіталь.

У своїх соцмережах глава держави зазначив, що сьогоднішній день був довгим та емоційним.

— Завершуємо цей день у Полтаві. Доволі довгий день. Та емоційний. Ранком був на Донеччині, у нашій Авдіївці. Важко бачити те, що російські терористи зробили із цим містом… І шана кожному нашому воїну, усім українцям і українкам, які вже 419 днів і 9 років стримують і поступово знищують це російське зло. Мав честь привітати українських солдатів та офіцерів із Великоднем, вручити нагороди. Я часто у вечірніх зверненнях дякую саме їм… За влучність і хоробрість, за знищення окупантів, — розповів він.

Президент повідомив, що на Полтавщині під час наради обговорив важливі питання: безпекову та соціально-економічну ситуації в регіоні, готовність військових підрозділів до виконання завдань. Також заслухали інформацію про оперативну ситуацію в регіоні.

Зеленський також відвідав один із медичних закладів, у якому проходять лікування українські військовослужбовці на Полтавщині.

Раніше повіжомлялося, що Президент Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем.Він зазначив, що українці бʼються проти темних сил.