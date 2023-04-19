Станом на 19 квітня українські військові ліквідували 620 російських окупантів, 4 танки, 12 бойових броньованих машин і 9 артилерійських систем.

Про це йдеться в ранковому зведенні генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати росії з 24.02.22 до 18.04.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ приблизно 183 750 (+620) осіб;

танків ‒3 665 (+4) одиниця;

бойових броньованих машин 7 110 (+12) одиниць;

артилерійських систем –2 819 (+9) одиниць;

РСЗВ – 538 одиниць;

засобів ППО ‒ 285 одиниць;

літаків – 308 одиниць;

гелікоптерів –293 одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня –2 376(+23) одиниці;

крилатих ракет ‒ 911 одиниць;

кораблів /катерів ‒ 18 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн –5 692 (+16) одиниць;

спеціальної техніки ‒330 одиниць.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України викрила схему нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Зокрема затримали співробітника «Укрзалізниці», який перевозив ухилянтів за кордон у вентиляційній системі пасажирського вагона.