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Станом на 19 квітня українські військові ліквідували 620 російських окупантів, 4 танки, 12 бойових броньованих машин і 9 артилерійських систем.
Про це йдеться в ранковому зведенні генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати росії з 24.02.22 до 18.04.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України викрила схему нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Зокрема затримали співробітника «Укрзалізниці», який перевозив ухилянтів за кордон у вентиляційній системі пасажирського вагона.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Станом на 19 квітня українські військові ліквідували 620 російських окупантів, 4 танки, 12 бойових броньованих машин і 9 артилерійських систем.
Про це йдеться в ранковому зведенні генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати росії з 24.02.22 до 18.04.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України викрила схему нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Зокрема затримали співробітника «Укрзалізниці», який перевозив ухилянтів за кордон у вентиляційній системі пасажирського вагона.