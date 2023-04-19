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«Миколаївоблтеплоенерго» отримало три котельні від агентства США з міжнародного розвитку (USAID), що будуть використані в як резервне джерело теплопостачання для лікувальних закладів Миколаєва.
Про йдеться у повідомленні від комунального підприємства.
Як відомо, надані USAID котельні загальною вартістю майже 11, 2 мільйонів гривень можуть працювати на різних видах твердого палива - вугіллі, дровах, паливних брикетах, що дозволяє закривати локальні потреби у теплі і підтримувати необхідну комфортну для одужання пацієнтів температуру у приміщеннях об'єктів охорони здоров'я.
Зазначається, що дві котельні потужністю 350 кВт та одна – 500 кВт.
— Ми надзвичайно вдячні USAID і Проекту енергетичної безпеки за допомогу Миколаєву та нашому підприємству у вирішенні нагальних питань у забезпеченні необхідним теплопостачальним обладнанням. За надзвичайних ситуацій модульні котельні дозволять не припиняти постачати тепло об’єктам критичної інфраструктури, – каже директор ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов.
Нагадаємо, раніше Миколаїв отримав від партнерів 9 генераторіврізної потужності та три анестезіологічні станції. Генератори встановлені на точках видачі питної та очищеної води, щоб вони працювали автономно. Анестезіологічне устаткування передали Пологовому будинку № 3.
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«Миколаївоблтеплоенерго» отримало три котельні від агентства США з міжнародного розвитку (USAID), що будуть використані в як резервне джерело теплопостачання для лікувальних закладів Миколаєва.
Про йдеться у повідомленні від комунального підприємства.
Як відомо, надані USAID котельні загальною вартістю майже 11, 2 мільйонів гривень можуть працювати на різних видах твердого палива - вугіллі, дровах, паливних брикетах, що дозволяє закривати локальні потреби у теплі і підтримувати необхідну комфортну для одужання пацієнтів температуру у приміщеннях об'єктів охорони здоров'я.
Зазначається, що дві котельні потужністю 350 кВт та одна – 500 кВт.
— Ми надзвичайно вдячні USAID і Проекту енергетичної безпеки за допомогу Миколаєву та нашому підприємству у вирішенні нагальних питань у забезпеченні необхідним теплопостачальним обладнанням. За надзвичайних ситуацій модульні котельні дозволять не припиняти постачати тепло об’єктам критичної інфраструктури, – каже директор ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов.
Нагадаємо, раніше Миколаїв отримав від партнерів 9 генераторіврізної потужності та три анестезіологічні станції. Генератори встановлені на точках видачі питної та очищеної води, щоб вони працювали автономно. Анестезіологічне устаткування передали Пологовому будинку № 3.