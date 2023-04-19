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За останню добу, 18 квітня Миколаївські ратувальники погасили три пожежі. Горів житловий будинок, літня кухня та закинута будівля.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Миколаївській області.
Вранці, о 9:25 рятувальники гасили житловий будинок у первомайську, який зайнявся внслідок замикання проводки.
Пізніше, о 17:56 пожежників сповістили про займання літньої кухні у Снігурівці.
— Вогнеборці не допустили перекидання вогню на поруч розташований житловий будинок. О 18:45 пожежу ліквідовано на площі 30 кв. м, причина її виникнення наразі встановлюється, –пишуть у пресслужбі.
Вночі, о 22:16 рятувальникам надійшло повідомлення про займання сміття у неексплуатованій будівлі в Миколаєві.
Нагадаємо, нещодавно внаслідок чотирьох пожеж на Миколаївщині постраждало двоє людей.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
За останню добу, 18 квітня Миколаївські ратувальники погасили три пожежі. Горів житловий будинок, літня кухня та закинута будівля.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Миколаївській області.
Вранці, о 9:25 рятувальники гасили житловий будинок у первомайську, який зайнявся внслідок замикання проводки.
Пізніше, о 17:56 пожежників сповістили про займання літньої кухні у Снігурівці.
— Вогнеборці не допустили перекидання вогню на поруч розташований житловий будинок. О 18:45 пожежу ліквідовано на площі 30 кв. м, причина її виникнення наразі встановлюється, –пишуть у пресслужбі.
Вночі, о 22:16 рятувальникам надійшло повідомлення про займання сміття у неексплуатованій будівлі в Миколаєві.
Нагадаємо, нещодавно внаслідок чотирьох пожеж на Миколаївщині постраждало двоє людей.