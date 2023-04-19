За останню добу, 18 квітня Миколаївські ратувальники погасили три пожежі. Горів житловий будинок, літня кухня та закинута будівля.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Миколаївській області.

Вранці, о 9:25 рятувальники гасили житловий будинок у первомайську, який зайнявся внслідок замикання проводки.

Пізніше, о 17:56 пожежників сповістили про займання літньої кухні у Снігурівці.

— Вогнеборці не допустили перекидання вогню на поруч розташований житловий будинок. О 18:45 пожежу ліквідовано на площі 30 кв. м, причина її виникнення наразі встановлюється, –пишуть у пресслужбі.

Вночі, о 22:16 рятувальникам надійшло повідомлення про займання сміття у неексплуатованій будівлі в Миколаєві.

Нагадаємо, нещодавно внаслідок чотирьох пожеж на Миколаївщині постраждало двоє людей.