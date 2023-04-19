За три місяці до місцевих бюджетів було мобілізовано 25,7 мільйона гривень податку на нерухомість.

Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

Лідерами у сплаті податку на нерухомість є власники об’єктів нерухомості – юридичні особи, внесок яких у місцеві бюджети Миколаївщини у І кварталі 2023 року становить 19 мільйонів гривень. Фізичні особи – власники майна перерахували до місцевих скарбниць області податку на нерухомість у сумі 6,7 мільйона гривень.

Слід зазначити, що сплачені до бюджетів місцевих громад податки є джерелом фінансування соціальної сфери, фінансовим підґрунтям для розвитку інфраструктури та впровадження ефективних проектів розвитку регіону, повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

Раніше повідомлялося, що основним джерелом доходу місцевих бюджетів на Миколаївщині є податок на доходи фізичних осіб — 81,4% від загальної суми надходжень.

Також нагадаємо, що депутати Верховної Ради схвалили законопроєкт про звільнення фермерських господарств від сплати податків на заміновані, забруднені та окуповані сільгоспземлі.