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Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко показав, що виявила інвентаризаційна комісія, яка оглянула три пам’ятки у Києво-Печерській лаврі.
Про це Олександр Ткаченко повідомив у Телеграмі.
За його словами, комісія МКІП здійснила огляд трьох пам’яток (двох національного, однієї місцевого значення). А саме - майна корпусу 37, 37-а, 38 – галерея до Ближніх печер, Дзвіниця на Ближніх печерах, Вхід до Галереї Ближніх печер.
— Вказані об'єкти є пам'ятками архітектури національного значення та місцевого, складовими пам'ятки національного значення Ансамбля Києво-Печерської лаври та складовими об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Стан об'єктів видно на фото. Крім того, ознак вжиття орендарем протипожежних заходів не зафіксовано, - зазначив він.
Нагадаємо, що у середу, 12 квітня, комісія Міністерства Культури та інформаційної політики почала працювати у Києво-Печерській Лаврі.
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Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко показав, що виявила інвентаризаційна комісія, яка оглянула три пам’ятки у Києво-Печерській лаврі.
Про це Олександр Ткаченко повідомив у Телеграмі.
За його словами, комісія МКІП здійснила огляд трьох пам’яток (двох національного, однієї місцевого значення). А саме - майна корпусу 37, 37-а, 38 – галерея до Ближніх печер, Дзвіниця на Ближніх печерах, Вхід до Галереї Ближніх печер.
— Вказані об'єкти є пам'ятками архітектури національного значення та місцевого, складовими пам'ятки національного значення Ансамбля Києво-Печерської лаври та складовими об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Стан об'єктів видно на фото. Крім того, ознак вжиття орендарем протипожежних заходів не зафіксовано, - зазначив він.
Нагадаємо, що у середу, 12 квітня, комісія Міністерства Культури та інформаційної політики почала працювати у Києво-Печерській Лаврі.