Двох жителів вознесенська засудили до 8 років з гратами з конфіскацією майна за крадіжку золотих виробів на понад 1,5 мільйонів гривень.

Про це повідомляють в пресслужбі Миколаївськиї обласної прокуратури.

— Прокурор в суді довів, що 28 лютого 2019 року раніше судимі чоловіки, відтиснули раму вікна та проникли до будинку мешканця м. Вознесенськ, звідки викрали грошові кошти та золоті вироби на загальну суму понад 1,5 млн грн, якими розпорядились на власний розсуд, – йдеться в повідомленні.

Підсудних визнали винними у крадіжці, вчиненої за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, СБУ викрила ділків, які вкрали понад 150 мільйонів гривень в українських компаній, що опинилися під тимчасовою окупацією РФ.