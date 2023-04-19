Виконавчий комітет Первомайської міськради утворив робочу групу з питань створення безбар’єрного простору в територіальній громаді.

Про це свідчить текст рішення, прийнятого виконкомом, опублікований на сайті Первомайської міськради.

Робочій групі доручили проводити моніторинг реалізації національної стратегії із створення безбар’єрного простору, «зокрема щодо безбар’єрного простору у Первомайській міській територіальній громаді для всіх груп населення, забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізовувати свої права, отримувати послуги на рівні з іншими шляхом інтегрування фізичної інформаційної, цифрової, соціальної, громадянської, економічної та освітньої безбар’єрності до всіх сфер державної політики».

Робочу групу очолив мер Первомайська Олег Демченко. До складу увійшли старости сіл громади, керівники медичних установ, очільники виконавчих органів міської ради.

Нагадаємо, блогер та адміністратор місцевого телеграм-каналу «Первомайськ Сіті» (Миколаївська область) Дмитро Іваницький заявив, що міський голова Первомайська Олег Демченко погрожував йому фізичною розправою.

Крім того, головна редакторка видання «Гард.City» Галина Давидова поскаржилася на роботу пресслужби Первомайської міської ради, зазначивши, що вона не сприяє роботі журналістів.

Раніше також повідомлялося, що на сесії 23 лютого Первомайська міська рада більшістю голосів підтримала збільшення розміру премій міському голові Олегу Демченку, обраному від «Опозиційного блоку». Тепер він отримуватиме зарплатню у розмірі понад чотирьох окладів.

Після прийняття рішення про підвищення зарплатні народний депутат Максим Дирдін закликав однопартійця з Первомайської міськради Алі Алієва, який проголосував за підвищення зарплатні меру, скласти мандат.

Також він направив депутатське звернення на ім’я Первомайського міського голови Олега Демченка щодо скликання сесії та відміни рішення щодо збільшення зарплатні меру.

В свою чергу мер Первомайська Олег Демченко не став відмовлятися від підвищення. Він розповів, скільки буде отримувати та пообіцяв щомісяця перераховувати по 25 тисяч гривень пораненим бійцям

Після народний депутат Максим Дирдін повідомив, що отримав відповідь на свій депутатський запит від мера Первомайська Олега Демченка щодо суттєвого збільшення тому зарплатні. Він впевнений, що мер Первомайська не хоче відмовлятися від високої зарплатні, бо заробляє собі на пенсію.