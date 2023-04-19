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Системи протиповітряної оборони Patriot вже прибули в Україну, а тому захист неба від російських загарбників стане ефективнішим.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.
— Сьогодні наше прекрасне українське небо стає більш безпечним, тому що в Україну прибули системи ППО Patriot, — написав він.
Міністр зазначив, що українські сили ППО максимально швидко освоїли системи, а партнери країни дотримали слова.
Олексій Резніков зауважив, що це результат наполегливої роботи під керівництвом президента Володимира Зеленського, та подякував міністрам оборони США, Німеччини та Нідерландів, а також американському, німецькому, голландському народам.
Він також розповів про те, як починалися розмови про Patriot для України.
— Чи знаєте ви, як візуалізувати сон? Треба розповісти про це світові і дати йому життя! Саме так сталося з Patriots, ще до великомасштабної війни, ще до мого призначення на найважливішу посаду мого життя у найважливіший момент мого життя, — написав він.
Олексій Резніков згадав про свою поїздку до США у серпні 2021 року, коли він виконував обов’язки заступника голови уряду з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
— Тоді я вперше сказав нашим партнерам: «Нам потрібні Patriots». Свобода і незалежність нашої країни під загрозою. І що ми почули? Це неможливо! Але неможливе можливо, — додав він.
Нагадаємо, частина броньованих машин М2 Bradley, про надання яких оголошували в США, вже прибула в Україну. Але їх кількість не вказується.
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Системи протиповітряної оборони Patriot вже прибули в Україну, а тому захист неба від російських загарбників стане ефективнішим.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.
— Сьогодні наше прекрасне українське небо стає більш безпечним, тому що в Україну прибули системи ППО Patriot, — написав він.
Міністр зазначив, що українські сили ППО максимально швидко освоїли системи, а партнери країни дотримали слова.
Олексій Резніков зауважив, що це результат наполегливої роботи під керівництвом президента Володимира Зеленського, та подякував міністрам оборони США, Німеччини та Нідерландів, а також американському, німецькому, голландському народам.
Він також розповів про те, як починалися розмови про Patriot для України.
— Чи знаєте ви, як візуалізувати сон? Треба розповісти про це світові і дати йому життя! Саме так сталося з Patriots, ще до великомасштабної війни, ще до мого призначення на найважливішу посаду мого життя у найважливіший момент мого життя, — написав він.
Олексій Резніков згадав про свою поїздку до США у серпні 2021 року, коли він виконував обов’язки заступника голови уряду з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
— Тоді я вперше сказав нашим партнерам: «Нам потрібні Patriots». Свобода і незалежність нашої країни під загрозою. І що ми почули? Це неможливо! Але неможливе можливо, — додав він.
Нагадаємо, частина броньованих машин М2 Bradley, про надання яких оголошували в США, вже прибула в Україну. Але їх кількість не вказується.