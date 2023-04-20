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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у середу відповіла на листа 5 країн-членів ЄС, які висловили занепокоєння щодо імпорту зерна з України, і запропонувала механізм врегулювання.
Як повідомляє «Європейська правда», про це заявила на брифінгу у Брюсселі речниця Єврокомісії Дана Спінант.
— Президентка заявила, що вона повністю проінформована щодо занепокоєння через зростання певних видів української сільгосппродукції на ринках ЄС, — сказала Дана Спінант.
За її словами, фон дер Ляєн також наголосила, що для вирішення цього питання потрібен спільний європейський підхід, оскільки воно стосується єдиного ринку ЄС.
Президентка Єврокомісії представила три пропозиції для реагування на ситуацію:
Дана Спінант повідомила, що в середу віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс проведе переговори з міністрами 5 країни, які висловили застереження. Також він проведе сьогодні переговори з представником українського уряду.
Нагадаємо, Польща вводить заборону на імпорт українського зерна та іншої сільгосппродукції з 19 квітня.
Раніше повідомлялося, що Польща створить спеціальну слідчу комісію через шахрайство з імпортом українського зерна, яке продавалося за заниженими цінами.
Також заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський заявив, що експорт зерна з України буде призупинено щонайменше до липня цього року.
Крім того, Словаччина також тимчасово призупиняє імпорт зернових й інших окремих продуктів з України.
В свою чергу, Угорщина розширила перелік забороненої для імпорту сільськогосподарської продукції з України. Так, країна ввела обмеження проти 25 продуктів та зернових.
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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у середу відповіла на листа 5 країн-членів ЄС, які висловили занепокоєння щодо імпорту зерна з України, і запропонувала механізм врегулювання.
Як повідомляє «Європейська правда», про це заявила на брифінгу у Брюсселі речниця Єврокомісії Дана Спінант.
— Президентка заявила, що вона повністю проінформована щодо занепокоєння через зростання певних видів української сільгосппродукції на ринках ЄС, — сказала Дана Спінант.
За її словами, фон дер Ляєн також наголосила, що для вирішення цього питання потрібен спільний європейський підхід, оскільки воно стосується єдиного ринку ЄС.
Президентка Єврокомісії представила три пропозиції для реагування на ситуацію:
Дана Спінант повідомила, що в середу віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс проведе переговори з міністрами 5 країни, які висловили застереження. Також він проведе сьогодні переговори з представником українського уряду.
Нагадаємо, Польща вводить заборону на імпорт українського зерна та іншої сільгосппродукції з 19 квітня.
Раніше повідомлялося, що Польща створить спеціальну слідчу комісію через шахрайство з імпортом українського зерна, яке продавалося за заниженими цінами.
Також заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський заявив, що експорт зерна з України буде призупинено щонайменше до липня цього року.
Крім того, Словаччина також тимчасово призупиняє імпорт зернових й інших окремих продуктів з України.
В свою чергу, Угорщина розширила перелік забороненої для імпорту сільськогосподарської продукції з України. Так, країна ввела обмеження проти 25 продуктів та зернових.