Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у середу відповіла на листа 5 країн-членів ЄС, які висловили занепокоєння щодо імпорту зерна з України, і запропонувала механізм врегулювання.

Як повідомляє «Європейська правда», про це заявила на брифінгу у Брюсселі речниця Єврокомісії Дана Спінант.

— Президентка заявила, що вона повністю проінформована щодо занепокоєння через зростання певних видів української сільгосппродукції на ринках ЄС, — сказала Дана Спінант.

За її словами, фон дер Ляєн також наголосила, що для вирішення цього питання потрібен спільний європейський підхід, оскільки воно стосується єдиного ринку ЄС.

Президентка Єврокомісії представила три пропозиції для реагування на ситуацію:

Підтримка фермерів, на яких негативно вплинув імпорт з України. Єврокомісія вже виділила 56 мільйонів євро країнам, і підготувала другий пакет допомоги в 100 мільйонів євро.

Єврокомісія застосує превентивні заходи відповідно до чинних правил торгівлі, які стосуються певних категорій агропродукції, в тому числі пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшника.

Єврокомісія проведе розслідування щодо імпорту інших категорій товарів з України.

Дана Спінант повідомила, що в середу віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс проведе переговори з міністрами 5 країни, які висловили застереження. Також він проведе сьогодні переговори з представником українського уряду.

Нагадаємо, Польща вводить заборону на імпорт українського зерна та іншої сільгосппродукції з 19 квітня.

Раніше повідомлялося, що Польща створить спеціальну слідчу комісію через шахрайство з імпортом українського зерна, яке продавалося за заниженими цінами.